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劉思明：消費股動力強 普拉達候回調買

【明報專訊】港股昨天整體表現牛皮，個別熱炒行業或股份有反彈，但仍處調整格局。中資電訊商的5G發展有望帶來成果，股價表現亮麗，但行業跑輸積弱恒指多年，不宜抱有太大期望，只宜博反彈。

恒指昨高開246點見全日高位25,490點回落，午後曾倒跌99點，之後窄幅上落，收報25,230點，跌13點；國指升28點或0.28%。大市成交1165億元，低於60天平均近兩成，成交疲弱。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.37%、0.48%；恒生科技指數升0.30%，反彈乏力。

昨天指出，近周恒指都以先升後回模式結束，本周似乎未能打破魔咒，昨天高開低收，猶如上周四翻版；倘未能守25,200點支持，或慎防回試低位。騰訊（0700）也如預期般受制530元，短線料20天線之下整固。

中資金融表現最差 跌幅小於1%

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率58比42，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔半成；陽燭對陰燭為45比55，大市偏好買盤動力明顯較強，但沽壓積極，逾半股份跟隨恒指低於開市價呈陰燭收市。近6日只有2日升多跌少，偏淡趨勢仍有待改善。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近兩成半下跌，全部偏軟為主，中資金融表現最差，跌幅小於1%；周二表現強勁的地產及相關、公用事業回吐約0.5%。個別行業表現突出，電訊大漲4.57%，農業及水務、燃氣供應升約3%，家品及零售升2.5%，各有七成或以上股份上升，普遍向好。

聯通（0762）周三收市後公布上半年業績，好過市場預期，而5G業務對提升移動業務價值起正面作用，業務有望穩步復蘇，刺激股價大升逾兩成，連帶中電信（0728）惹來憧憬，股價升逾一成。中移動昨天中午發布業績未有驚喜，股價也升近4%。不過，中資電訊股持續跑輸恒指多時，以聯通相對恒指來看，近10年來反覆向下，形成大型下跌通道，持續跑輸恒指，急升只能視作短線反彈或跑贏，中長期跑輸格局難改，入市僅可博短線反彈（詳看《技術取勝》）。

農業水務燃氣供應 低位反彈為主

農業及水務、燃氣供應強勁表現低位反彈為主，家品零售與消費股買盤動力較強，海底撈（6862）、安踏（2020）創新高，九毛九（9922）逼近新高；出口的敏華（1999）、創科（0669）創52周新高；全球消費品牌歐舒丹（0973）、新秀麗（1910）、普拉達（1913）做好，特別是普拉達，初步升穿年初高位，可候回調30元附近吸納，中線上望36元，倘低收上升軌約28元可先離場。

[劉思明 數據尋寶]

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