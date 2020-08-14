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張兆聰：聯通成功轉型 候回調低吸

【明報專訊】恒指昨日跌13點，收報25,230點，成交金額1164億元。騰訊（0700）績後高開低走，業績雖略勝預期但估值也大致反映，面對美國制裁的不明朗環境，似乎投資者選擇先行獲利離場。A股走勢亦相似，同樣是先升後回，但滬深兩市都呈高位整固為主，說不上轉勢。現在格局是，一方面高升股沽壓較大，但有選擇性博反彈的機會，另一方面很多舊經濟股低估值有條件炒復蘇，內部結構與過去數月有別，指數則窄幅上落。聯通（0762）轉型效果逐漸浮現，5G至今對ARPU有正面作用，若短期回調可低吸。

騰訊績後高開低走，一個原因是美國國務卿蓬佩奧開腔，指TikTok及微信(WeChat)的禁令可擴張至其他方面，暗示可延伸至母公司字節跳動及騰訊。美國繼續對中國出手，最新報道美國會要求孔子學院註冊為「外交使團」，加強限制。暫時局面是美國不斷出手，但對中港經濟和股市沒有太直接的衝擊，而中國則沒有任何實質報復措施，並且由中低級官員發出希望與美國保持溝通的言論，擺出求和的姿態。市場已消化了總統選舉前局面動盪，標普500指數迫近新高，可見投資者都不當中美關係是一回事。騰訊業績並無問題，今年預測約40倍市盈率是反映了短期展望，但接近年底便會反映2021年盈利預測，第四季又將開始重估。若因為制裁憂慮而受壓，仍是科技股中逢低吸納的首選。

阿里美團小心利好兌現

騰訊績後下跌，科技股大跌過後表現分化。軟件股金蝶（0268）、金出軟件（3888）較弱，但SaaS的微盟（2013）和有贊（8083）較強，超高啤打的移卡（9923）則大彈25％，但此股可是在前兩日內由高位80元水平近乎腰斬。一些非科技股的半新股表現不錯，如思摩爾（6969）、康基醫療（9997）、海吉亞（6078）、九毛九（9922）等都有不俗升幅又維持在高位。恒指服務公司今天季檢，阿里（9988）及美團（3690）勢將染藍，但要小心利好兌現。筆者覺得焦點反而是恒生綜合指數，上述半新股都有機會獲納入，一般之後都會展現短期升浪。

昨日最強勢的是中資電訊股。聯通(0762)業績勝預期，董事長兼首席執行官王曉初預期，10月份流動電訊收入有望轉為正增長，又稱國家提速降費政策快完結，刺激股價飈升25.6%，連帶中移動(0941)及中電信(0728)亦升3.6%及11%。中資電訊股近年一直受到提速降費打壓，股價長跌長有，市場憂慮5G的龐大資本開支，卻只有極低的回報率，估值也一跌再跌，EV/EBITDA由以往3倍至4倍，近年已跌至2倍以下（見圖）。

聯通5.3元附近可小注收集

王曉初認為政策即將完結，但黨的想法實在很難估計，不能假設會結束。但從5G初步數據來看，無論是中移動還是聯通都對ARPU有正面拉動作用，隨着明年起滲透率上升，而提速降費不再加大力度的話，收入、盈利和現金流都有望步入持續數年的上升周期，也有助消除市場對資本性開支過高的憂慮。三者之中，聯通積極轉型，開拓雲計算、數據中心、產業互聯網等新收入來源，成效顯著。雖然股價同樣無法避免長跌長有，但當核心的流動電訊服務步入增長期，反彈力度亦會較同業更強。若股價能稍為回落至5.3元附近，可小注收集。

[張兆聰 還看今朝]

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