盧駿匡：恒指快確認牛二 現可趁低吸納

恒指在突破當日，急升超過300點。然而，下跌股份數量竟然多於上升股，反映今次的升市有挾淡倉的味道。

根據過往經驗，挾倉多會持續數日，但個股普遍不升反跌，投資者或會發現雖然恒指做好，但手上持有的股份表現遜色，因此現時較合適的策略是減持手上的股份，等待下一次再入市的機會。

料9月底前可形成黃金交叉

筆者早前曾表示6月及7月的恒指每月平均市盈率已回升至雙位數，技術上步入了牛市一期。隨着長線市寬將會回升至40%水平，在相若的時間恒指會出現終極黃金交叉，屆時可確認牛市進入二期。參考現時的最新數據，長線市寬已回升至大約38%，與40%的牛熊分界水平十分接近。至於恒指的50天線及250天線現時分別位於24,915點及25,804點，換言之只是相差889點，相信在9月底前有望可形成黃金交叉。

其實確認牛市二期有幾個方法，另一個就是日線圖中的陰陽燭低位連續一個月高於250天線，這個方法的準繩度我覺得十分不俗。對於長線投資者而言，現時仍然屬於趁低吸納的時機，而理想的入市對象將會是重磅藍籌股。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]