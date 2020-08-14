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經濟
2020年8月14日星期五
技術取勝
投資策略
第一城2房9000元租 4年新低 分析：內地生大減 料後市續受壓
4入伙盤搶客 不足半月逾百宗租賃
白建時道20號呎價8.3萬 低高峰四成
海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成
ST. GEORGE'S MANSIONS 4房1.15億 今年九龍最貴分層
壹傳媒瘋炒首日 中資富途「接貨」最多 分析：港散戶居多 未必中資客掃貨
恒大物管獲235億上市前融資
大行齊唱好 騰訊績後仍跌2%
太地少賺89％ 稱未見復蘇迹象
銀娛中期蝕28.56億 呂耀東：收支平衡言之過早
吳志誠減持澳博套近3億
5G推動 中移動次季盈利按季大升 ARPU按季大升15％ 派中期息1.53元
中資電訊炒上 聯通績佳飈25%
銀保監：分階段下調撥備覆蓋率
聯想上季毛利率跌 股價高位跌8%
OK便利店接受PayMe付款
正利捲首宗造市刑事檢控 證監起訴5人 最高可囚10年
網易次季多賺35% 續海外發展
惠理表現費飈 純利減半
新創建剔出MSCI香港
10多美企對WeChat禁令表憂慮 蘋果迪士尼等向白宮反映：將損在華競爭力
美首申失業救濟人數 爆疫以來首低於100萬
蘋果擬推新訂閱套餐
張兆聰：聯通成功轉型 候回調低吸
張宗永：投資級別的虛名
技術取勝：中化化肥中線上試0.9元
盧駿匡：恒指快確認牛二 現可趁低吸納
招股書風波下 智勤仍超購20倍
「中國世界工廠時代結束」 鴻海急澄清：彭博過度解讀
劉思明：消費股動力強 普拉達候回調買
周顯：特首現金出糧 可破美國制裁
譚新強：叛國者下場都是悲哀的
湯文亮：取消「香港製造」 一定有影響
蘇格蘭私人島500餘萬起 買家追求遠離人煙 疫情下需求增
盧楚仁：多國提取金 非去美元化
技術取勝：中化化肥中線上試0.9元
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【明報專訊】中國聯通5.4元料有支持（圖）
高鑫零售12元沽壓料較大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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