張宗永：投資級別的虛名

債券的信貸評級可以粗分為兩類，一是投資級別（Investment Grade，IG），二是高息債券（High Yield，HY）或非投資級別，俗稱「垃圾債券」。以標普為例，BBB-或以上的屬IG，否則就屬HY，兩者壁壘分明，投資生態和發行手續都有天淵之別。

我的主業是「國際大耳窿」，經常投資高息債券，對信貸的定價非常敏感。近年，BBB的債券發行量暴升，全球的IG債券大概存量有10萬億美元，是本世紀初的5倍；今天BBB的佔比逾一半，世紀初時是17%，勉強躋進投資級別的情况很明顯。去年10月，貝萊德（BlackRock）的一篇研究報告中，曾經提出BBB債券如果出現大量降級，將會影響整個IG債券的表現。

早前《經濟學人》有文章分析COVID-19對全球債券市場的影響，文章估計全球的非金融債券中有7%會受疫情影響。此外，能源在全球債券市場佔大概8%，油價如果持續偏軟，亦會引發一輪破產潮。

管治不達標 中企美元債價格兩極化

中國經濟體積大，吸引外國債券投資者，但發債體的公司管治不達標和欠缺透明度，令中國企業發行的美元債價格兩極化，少數得到投資級別的債券，供不應求，價格比同級美債更堅挺；但反過來，如果是高息債券級別的，就要增加風險溢價才有人問津，縱使統計上中國發債體的違約率並不比外國高。

金融市場目下仍然受揮之不去的疫情影響，今年3月，有些中國地產債券受「孖展」斬倉潮所累，價位有些一周內下跌了30%。之後，市場穩定下來，逐息的投資者再次入市，很多這些債券尤其是地產債券價位已經收復失地。近周，有BB評級的龍頭大陸地產債券首發，竟然獲巨額超額認購，投資者的記憶是何等的短暫呢！

基金經理按權限指揮投資

我公司的投資策略是捨投資級別而追求一些比較具實力的高息債券，例如比較強的BB級。做官的是用屁股指揮腦袋；基金經理則是按權限（mandate）指揮投資。如果你的mandate是IG only（只限投資級），那麼你只可以和大家競投BBB，但反過來說，如果自身沒有權限，BB會提供更佳的選擇。

[張宗永 翼之聯想]