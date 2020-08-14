新套餐旨在鼓勵客戶訂閱更多蘋果服務，讓公司增加經常收入。蘋果的iCloud和Apple Music串流音樂等服務近年發展迅速。彭博社稱，該公司還在開發新的虛擬健身課程訂閱服務，並將與其他高端訂閱服務捆綁銷售。疫情期間，美國人居家避疫，令健身軟件需求激增。

此外，Facebook（FB）旗下社交網站Instagram的用戶入稟加州的法院，控告其未經用戶准許，非法收集及儲存逾1億用戶的生物數據信息（面部識別數據），並以此謀利。訴訟文件稱，FB直至今年初才提醒Instagram用戶，其正收集生物數據。

FB發言人稱，此訴訟毫無根據，Instagram並未使用人臉識別技術。不過路透社報道，FB上月剛支付6.5億美元，以結束其被控透過照片標籤工具非法收集用戶生物數據的訴訟。

此外，美國與歐盟的飛機補貼爭拗持續。美國政府表示，將維持對歐洲空巴(Airbus)的15%關稅，並對部分歐洲貨品維持25%關稅。不過美國貿易代表署（USTR）將對調整價值75億美元的歐洲貨品關稅清單，移除希臘和英國部分貨品，並以等值的德國和法國貨品替代。

空巴早前表示，增加支付予法國及西班牙政府的貸款利息，以消除被世界貿易組織（WTO）認定為非法的政府補貼，換取美國取消相關關稅。不過美國貿易代表萊特希澤稱，歐盟未採取必要措施來執行世貿裁決。

（綜合報道）

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