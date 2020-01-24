美首申失業救濟人數 爆疫以來首低於100萬

分析：額外津貼到期 民眾申領意欲減

分析認為，最新的失業救濟申領人數反映裁員減少，招聘增加。但也有分析認為，申領個案減少，可能與聯邦政府向失業人士每周發放600美元的額外津貼到期後，民眾的申領意欲減弱。當前美國經濟及就業市場的挑戰，包括學校尚未復課，令部分父母須照顧孩子而無法上班，且民主、共和兩黨的新一輪紓困方案談判仍陷於僵局。眾議院議長佩洛西，拒絕了財長梅努欽重啟談判的建議，威脅白宮必須將紓困規模，提升至顯著高於1萬億美元才恢復談判。

美國總統特朗普上周末授權每周向失業者支付300美元的聯邦援助，較上月底到期的600美元補貼減半。《華爾街日報》報道，美國勞工部的高級官員表示，新的300美元失業救濟金，可能需要幾周才能發放到工人手上，按照目前領取失業救濟金的人數，如果所有州都參與派發，資金可能在5至6周內耗盡。

（綜合報道）

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