經濟
國際金融

美首申失業救濟人數 爆疫以來首低於100萬

【明報專訊】美國就業市場繼續改善，上周首次申領失業救濟人數續跌，回落至100萬以下，是3月中以來首次，反映美國確診數字逐漸回落之際，經濟復蘇動力正在增強。在截至8月8日當周，首次申領失業救濟人數為96.3萬，遠低於分析師預期的110萬。過去20周，首次申領人數都超過百萬，最新數字較3月時接近700萬申領的峰值顯著回落。持續申領人數則按周減少逾60萬，降至1550萬左右，是4月初以來最低。美股早段窄幅上落。

分析：額外津貼到期 民眾申領意欲減

分析認為，最新的失業救濟申領人數反映裁員減少，招聘增加。但也有分析認為，申領個案減少，可能與聯邦政府向失業人士每周發放600美元的額外津貼到期後，民眾的申領意欲減弱。當前美國經濟及就業市場的挑戰，包括學校尚未復課，令部分父母須照顧孩子而無法上班，且民主、共和兩黨的新一輪紓困方案談判仍陷於僵局。眾議院議長佩洛西，拒絕了財長梅努欽重啟談判的建議，威脅白宮必須將紓困規模，提升至顯著高於1萬億美元才恢復談判。

美國總統特朗普上周末授權每周向失業者支付300美元的聯邦援助，較上月底到期的600美元補貼減半。《華爾街日報》報道，美國勞工部的高級官員表示，新的300美元失業救濟金，可能需要幾周才能發放到工人手上，按照目前領取失業救濟金的人數，如果所有州都參與派發，資金可能在5至6周內耗盡。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

第一城2房9000元租 4年新低 分析：內地生大減 料後市續受壓
第一城2房9000元租 4年新低 分析：內地生大減 料後市續受壓
4入伙盤搶客 不足半月逾百宗租賃
4入伙盤搶客 不足半月逾百宗租賃
白建時道20號呎價8.3萬 低高峰四成
白建時道20號呎價8.3萬 低高峰四成
海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成
海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成
ST. GEORGE'S MANSIONS 4房1.15億 今年九龍最貴分層
ST. GEORGE'S MANSIONS 4房1.15億 今年九龍最貴分層
壹傳媒瘋炒首日 中資富途「接貨」最多 分析：港散戶居多 未必中資客掃貨
壹傳媒瘋炒首日 中資富途「接貨」最多 分析：港散戶居多 未必中資客掃貨
恒大物管獲235億上市前融資
恒大物管獲235億上市前融資
大行齊唱好 騰訊績後仍跌2%
大行齊唱好 騰訊績後仍跌2%
太地少賺89％ 稱未見復蘇迹象
太地少賺89％ 稱未見復蘇迹象
銀娛中期蝕28.56億 呂耀東：收支平衡言之過早
銀娛中期蝕28.56億 呂耀東：收支平衡言之過早
吳志誠減持澳博套近3億
吳志誠減持澳博套近3億
5G推動 中移動次季盈利按季大升 ARPU按季大升15％ 派中期息1.53元
5G推動 中移動次季盈利按季大升 ARPU按季大升15％ 派中期息1.53元
中資電訊炒上 聯通績佳飈25%
中資電訊炒上 聯通績佳飈25%
銀保監：分階段下調撥備覆蓋率
銀保監：分階段下調撥備覆蓋率
聯想上季毛利率跌 股價高位跌8%
聯想上季毛利率跌 股價高位跌8%
OK便利店接受PayMe付款
OK便利店接受PayMe付款
正利捲首宗造市刑事檢控 證監起訴5人 最高可囚10年
正利捲首宗造市刑事檢控 證監起訴5人 最高可囚10年
網易次季多賺35% 續海外發展
網易次季多賺35% 續海外發展
惠理表現費飈 純利減半
惠理表現費飈 純利減半
新創建剔出MSCI香港
新創建剔出MSCI香港
10多美企對WeChat禁令表憂慮 蘋果迪士尼等向白宮反映：將損在華競爭力
10多美企對WeChat禁令表憂慮 蘋果迪士尼等向白宮反映：將損在華競爭力
蘋果擬推新訂閱套餐
蘋果擬推新訂閱套餐
張兆聰：聯通成功轉型 候回調低吸
張兆聰：聯通成功轉型 候回調低吸
張宗永：投資級別的虛名
張宗永：投資級別的虛名
技術取勝：中化化肥中線上試0.9元
技術取勝：中化化肥中線上試0.9元
盧駿匡：恒指快確認牛二 現可趁低吸納
盧駿匡：恒指快確認牛二 現可趁低吸納
招股書風波下 智勤仍超購20倍
招股書風波下 智勤仍超購20倍
「中國世界工廠時代結束」 鴻海急澄清：彭博過度解讀
「中國世界工廠時代結束」 鴻海急澄清：彭博過度解讀
劉思明：消費股動力強 普拉達候回調買
劉思明：消費股動力強 普拉達候回調買
周顯：特首現金出糧 可破美國制裁
周顯：特首現金出糧 可破美國制裁
譚新強：叛國者下場都是悲哀的
譚新強：叛國者下場都是悲哀的
湯文亮：取消「香港製造」 一定有影響
湯文亮：取消「香港製造」 一定有影響
蘇格蘭私人島500餘萬起 買家追求遠離人煙 疫情下需求增
蘇格蘭私人島500餘萬起 買家追求遠離人煙 疫情下需求增
盧楚仁：多國提取金 非去美元化
盧楚仁：多國提取金 非去美元化