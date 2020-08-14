10多美企對WeChat禁令表憂慮 蘋果迪士尼等向白宮反映：將損在華競爭力

特朗普上周簽署行政命令，以「解決WeChat所構成的威脅」。在命令簽署後45天起，禁止美國企業及個人透過WeChat進行交易。與中國市場關係密切的美國企業，正敦促特朗普政府不要對WeChat施以太大限制，以免損害它們在中國市場的競爭力。

希望白宮收窄執行範圍

美中貿易全國委員會(US-China Business Council)主席艾倫(Craig Allen)稱，對於那些不住在中國的人，他們不了解如不允許美國公司使用WeChat所帶來的巨大影響，這將使美國商界處於嚴重不利的位置。

微信及其國際版WeChat在全球有超過12億用戶，內地的消費者及企業都使用其進行移動支付及通訊等。在中國做生意的美國企業，亦依賴其與消費者聯繫。知情人士稱，此次電話會議的目的之一，是要求白宮釐清特朗普的行政命令所覆蓋的範圍。該命令禁止美國人進行「與微信有關的任何交易」，但實際的施行細節將由商務部決定。

消息稱，參與電話會議的企業，希望白宮收窄執行的範圍。除WeChat以外，特朗普政府亦對抖音國際版TikTok採取類似行動。TikTok母公司字節跳動正商討出售美國等地的業務。

憂影響直播 NBA：待白宮釐清命令

美國國務卿蓬佩奧稱，特朗普對TikTok及WeChat的禁令，可延伸至該兩隻軟件以外的其他層面。他的言論似乎暗示，禁令可延伸至其他中國軟件，又或延伸至TikTok母公司字節跳動及WeChat開發商騰訊，但他沒有詳細說明。

騰訊認為，特朗普的禁令僅適用於國際版的WeChat，不適用於中國市場的微信。不過美國商界仍憂慮美國政府的行動，可能讓其無法接受微信支付，又或無法在微信賣廣告，妨礙它們在中國的業務。

部分美國的娛樂及體育公司憂慮，禁令可能影響它們與騰訊的合作。例如，美國職業籃球聯賽（NBA）與騰訊達成了在中國直播賽事的協議。NBA發言人稱，正等待白宮釐清行政命令。

CNN：阿里巴巴或成下個針對目標

CNN的評論文章稱，繼華為、Tiktok及WeChat後，中國電商巨頭阿里巴巴(9988)可能是美國政府下一個打壓目標。該文章稱，美國政府針對中國企業的行動，反映白宮正迫使跨國企業在中美之間站隊，並尋求中美的科技產業脫鈎。

新加坡國立大學講師Alex Capri向CNN稱，有別於字節跳動及華為，阿里巴巴未有大舉進入西方市場，惟其作為中國科技巨企的身分，或足以令它成為白宮的打壓目標。

美國國務卿蓬佩奧上周敦促美國公司，將不可信的中國技術從美國網絡移除時，就提到阿里巴巴。阿里的國際零售及批發收入僅佔其總收入7%，全球雲端業務僅佔其總收入不足10%，禁止美國人使用其服務，對阿里影響不大。但有分析認為，阿里的雲業務需用上美國的半導體和軟件，令白宮有能力對其施以打擊。

（綜合報道）

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