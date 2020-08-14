正利捲首宗造市刑事檢控 證監起訴5人 最高可囚10年

明報記者 馬迪帆

被控5名被告分別為薛伊琪、林穎琪、譚焯衡、孫文及何銘軒，前四人均曾為持牌人士，但現時僅有林一人仍擔任興證國際持牌代表。薛、林及譚3名被告昨日到東區裁判法院應訊，暫時毋須答辯。案件押後至今年9月24日審理，法院批准三人以1萬元保釋，不得離開香港。證監會指控5人涉嫌違反《證券及期貨條例》第295條，即虛假交易；第303條；及《刑事罪行條例》第159A條，即串謀罪。

2016年股價半年升20倍後單日瀉九成

證監會指出，案件將在原訟庭由陪審團審訊，為首宗此類就《證券及期貨條例》所訂明罪行而在原訟庭審理的刑事檢控案件。翻查資料，此前針對違反《證券及期貨條例》的活動如無牌交易、發出虛假公告等，證監會均是在裁判法院提出檢控，被告獲處罰亦較刑事檢控為輕。

2016年上市的正利，股價曾半年內累升近20倍，同年9月卻突然單日急瀉九成。證監會去年向法院申請禁制令，提請凍結9名個人及11間私人公司的涉案資產，涉約1.249億元。此外，該會當時亦罕見引用《證券及期貨條例》第213條要求，向法庭尋求頒發回復原狀令，要求涉案人士「回水」、即還原交易。

證監會去年同時披露，案情涉及數個海外投資公司，亦懷疑造市計劃於正利上市前已展開，持續超過5個月。入稟狀顯示，案中疑涉及近年操縱細價股股價、再要求投資者「補倉」的一個金融集團。

證監會昨再強調，已對多名本次涉嫌造市的本地及海外人士展開法律程序。證監會法規執行部執行董事魏建新昨表示，不會容忍任何形式的市場操縱活動，繼續運用一切方法追究責任。