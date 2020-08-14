經濟

聯想上季毛利率跌 股價高位跌8%

【明報專訊】新冠疫情下在家工作成新常態，帶動老牌科技股聯想集團（0992）首季純利錄2.13億美元，按年增長31.5%；惟毛利率跌至15.3%，低於去年同期及今年首季的16.4%與17.6%。集團主席兼首席執行長楊元慶在業績電話會上認為，現今世代每個人都需要電腦，相信此趨勢能一直延續，料未來全球個人電腦產量可提升至3億水平。

聯想股價於績前高見5.12元，績後一度跌至4.67元，從高位下挫8.8%，收報4.72元，全日跌3.08%；母公司聯想控股（3396）收報10.22元，跌2.11%。

個人電腦和智能設備業務收入升10%

集團次季收入錄133.48億美元，按年升6.7%。當中，個人電腦和智能設備業務收入按年升10.1%至106.03億美元。數據中心業務按年升18.9%至16.12億美元，其中來自雲服務IT基礎設施業務的收入按年增長逾三成，創下季度紀錄。惟移動業務收入按年大跌27%至10.93億美元，集團解釋稱，該業務受拉丁美洲市場需求急劇下跌拖累。

執行副總裁兼數據中心團隊總裁Kirk Skaugen預期，在家工作及學習趨勢會持續，有信心今個財政年度內，數據中心業務仍可錄得雙位數增長。

對於美國近日對中資科技公司作出制裁，楊元慶表示，聯想作為跨國企業，業務多元且遍佈全球，強調集團會遵循各地法律和嚴格遵守法規，故未有太過擔心，目前無計劃分拆美國業務。

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