銀保監：分階段下調撥備覆蓋率

目前內銀撥備覆蓋率的最低監管要求介乎120%至150%，個別中小型銀行更可低至100%。

釋放資源全用於處置不良貸款

根據各大型內銀今年首季的業績報告顯示，大型內銀的撥備覆蓋率介乎在154.19%至451.27%（見表），當中以招商銀行（3968）最高，其次為郵儲銀行（1658），其撥備覆蓋率為387.3%，最低則為交通銀行（3328）。

料有相當規模貸款風險延後暴露

郭樹清認為，當前經濟尚未全面恢復，疫情仍有較大不確定性，所帶來的金融風險也存在一定時滯，預計有相當規模貸款的風險會延後暴露，未來不良貸款上升壓力較大，因此「要督促銀行運用預期信用損失法評估貸款風險，真實反映企業經營變化」。

他又指出，要求銀行採取多種方法補足資本，提前加大撥備提取，以提高未來風險的抵禦能力。

其次是嚴控增量風險，督促銀行加強內部控制和風險管理，減少貸款損失。

郭樹清:明年的處置力度會更大

郭樹清預計，今年全年銀行業將處置不良貸款3.4萬億元人民幣，較去年的2.3萬億元人民幣有所增加，但相信「明年的處置力度會更大，因為很多貸款延期了，一些問題明年才會暴露出來」。

他又指出，將下更大氣力深化金融領域關鍵改革，包括以加快中小銀行改革為突破口，提升金融機構體系穩健，並將大力支持直接融資及完善銀行保險機構公司治理。