中資電訊炒上 聯通績佳飈25%

其他中資電訊股亦做好，中移動（0941）早段曾升穿60元，中午公布業績後升幅收窄，收報59元，升3.6%，下星期二（18日）公布業績的中電信（0728）則升11.1%至2.6元。不過本周二（11日）公布業績的中國鐵塔（0788）連跌3天，昨日收報1.41元，跌1.4%。

中電信升11.1%至2.6元

Jefferies報告指出，聯通業績顯示其於中國鐵塔的租賃成本增幅放緩；撇除一次性資產因素後的EBITDA及純利也勝市場預期，銷售與行銷成本持續下降，反映業務錄得顯著改善。

花旗報告則指出，中聯通次季收入增長回升，5G發展部署步入正軌，通過與中電信共享5G網絡，可實現成本協同效應，亦可改善盈利增長前景，維持「買入」評級，但考慮到工業互聯網業務投入持續增加將拖累利潤率表現，下調2021年及2022年盈利預測1%，目標價相應由8.5元降至7.6元。

瑞銀升聯通目標價至6.9元

瑞銀亦指中聯通次季業績扭轉首季弱勢，認為公司現價相當於今年預測企業價值倍數1.3倍及市盈率10倍是被明顯低估，故維持「買入」評級。

同時，瑞銀亦上調對中聯通2020年至2022年盈利預測2%至3%，目標價由6.65元升至6.9元。