經濟

5G推動 中移動次季盈利按季大升 ARPU按季大升15％ 派中期息1.53元

【明報專訊】中移動（0941）昨日公布中期業績，上半年盈利557.65億元（人民幣，下同），按年跌0.53%，略高於市場預期的551.8億元，當中次季盈利324億元，按年接近持平，相比首季更大升37.9%，顯示其盈利情况正擺脫去年以來持續下滑的窘境；而受惠於ARPU（每月每戶平均收入）水平較高的5G客戶增長，上半年移動ARPU為50.3元，按年跌3.7%，跌幅進一步收窄。

明報記者 陳子凌

從季度看，中移動第二季移動ARPU回升至53.7元，比第一季的46.9元有近15%增幅，按年也僅跌0.7%，是近兩年半以來按年跌幅最小的一季。中移動董事長楊杰表示，上半年公司5G客戶達到7020萬，提前達到全年7000萬的目標。由於5G客戶不少是轉自4G高端用戶，其ARPU較高，因此有助移動ARPU跌幅收窄，下半年隨着5G繼續普及，相信移動ARPU可進一步改善，而公司全年5G客戶目標已上調至1億名。

上半年5G客已達7020萬

中移動宣布派中期息1.53港元，按年微增0.2%。期內營運收入3898.63億元，按年增0.1%；其中通信服務收入3582.3億元，增1.9%；EBITDA為1457億元，按年下降3.6%。從季度看，第二季的營運收入、通信服務收入及EBITDA均較首季有逾一成增長。

美銀證券的報告指出，中移動上半年營業收入及純利按年接近持平，表現符合市場預期，年初就5G設定的上客目標在半年間已完成，意味公司不必再花大量營銷費用去滿足5G用戶增長目標。該行維持中移動「買入」評級，目標價90元。

美銀證券維持中移動「買入」評級

中移動早前公布，母公司中移動集團與中國廣電網絡訂立5G合作協議，雙方將按1比1比例共同投資建設700MHz 5G無線網絡。

楊杰表示正與對方商談細節，初步安排不會成立合營公司，5G基站建設及營運會由中移動負責，而廣電網絡則會分擔費用，預計最快應該明年才會有具體的部署。

指美收入僅4億 不怕「清潔網絡」

至於美國的「清潔網絡」（Clean Network）行動，楊杰說去年來自美國的收入只有4億元人民幣左右，佔比不高，影響有限。

另外，去年10月李躍因年齡原因辭任首席執行官，中移動昨日宣布，委任財務總監董昕接替李躍為公司首席執行官，即日生效。

至於財務總監一職會物色合適人選接任，而在過渡期間，將由財務部總經理黃杰暫時代理並履行財務總監職責。

上 / 下一篇新聞

第一城2房9000元租 4年新低 分析：內地生大減 料後市續受壓
第一城2房9000元租 4年新低 分析：內地生大減 料後市續受壓
4入伙盤搶客 不足半月逾百宗租賃
4入伙盤搶客 不足半月逾百宗租賃
白建時道20號呎價8.3萬 低高峰四成
白建時道20號呎價8.3萬 低高峰四成
海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成
海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成
ST. GEORGE'S MANSIONS 4房1.15億 今年九龍最貴分層
ST. GEORGE'S MANSIONS 4房1.15億 今年九龍最貴分層
壹傳媒瘋炒首日 中資富途「接貨」最多 分析：港散戶居多 未必中資客掃貨
壹傳媒瘋炒首日 中資富途「接貨」最多 分析：港散戶居多 未必中資客掃貨
恒大物管獲235億上市前融資
恒大物管獲235億上市前融資
大行齊唱好 騰訊績後仍跌2%
大行齊唱好 騰訊績後仍跌2%
太地少賺89％ 稱未見復蘇迹象
太地少賺89％ 稱未見復蘇迹象
銀娛中期蝕28.56億 呂耀東：收支平衡言之過早
銀娛中期蝕28.56億 呂耀東：收支平衡言之過早
吳志誠減持澳博套近3億
吳志誠減持澳博套近3億
中資電訊炒上 聯通績佳飈25%
中資電訊炒上 聯通績佳飈25%
銀保監：分階段下調撥備覆蓋率
銀保監：分階段下調撥備覆蓋率
聯想上季毛利率跌 股價高位跌8%
聯想上季毛利率跌 股價高位跌8%
OK便利店接受PayMe付款
OK便利店接受PayMe付款
正利捲首宗造市刑事檢控 證監起訴5人 最高可囚10年
正利捲首宗造市刑事檢控 證監起訴5人 最高可囚10年
網易次季多賺35% 續海外發展
網易次季多賺35% 續海外發展
惠理表現費飈 純利減半
惠理表現費飈 純利減半
新創建剔出MSCI香港
新創建剔出MSCI香港
10多美企對WeChat禁令表憂慮 蘋果迪士尼等向白宮反映：將損在華競爭力
10多美企對WeChat禁令表憂慮 蘋果迪士尼等向白宮反映：將損在華競爭力
美首申失業救濟人數 爆疫以來首低於100萬
美首申失業救濟人數 爆疫以來首低於100萬
蘋果擬推新訂閱套餐
蘋果擬推新訂閱套餐
張兆聰：聯通成功轉型 候回調低吸
張兆聰：聯通成功轉型 候回調低吸
張宗永：投資級別的虛名
張宗永：投資級別的虛名
技術取勝：中化化肥中線上試0.9元
技術取勝：中化化肥中線上試0.9元
盧駿匡：恒指快確認牛二 現可趁低吸納
盧駿匡：恒指快確認牛二 現可趁低吸納
招股書風波下 智勤仍超購20倍
招股書風波下 智勤仍超購20倍
「中國世界工廠時代結束」 鴻海急澄清：彭博過度解讀
「中國世界工廠時代結束」 鴻海急澄清：彭博過度解讀
劉思明：消費股動力強 普拉達候回調買
劉思明：消費股動力強 普拉達候回調買
周顯：特首現金出糧 可破美國制裁
周顯：特首現金出糧 可破美國制裁
譚新強：叛國者下場都是悲哀的
譚新強：叛國者下場都是悲哀的
湯文亮：取消「香港製造」 一定有影響
湯文亮：取消「香港製造」 一定有影響
蘇格蘭私人島500餘萬起 買家追求遠離人煙 疫情下需求增
蘇格蘭私人島500餘萬起 買家追求遠離人煙 疫情下需求增
盧楚仁：多國提取金 非去美元化
盧楚仁：多國提取金 非去美元化