5G推動 中移動次季盈利按季大升 ARPU按季大升15％ 派中期息1.53元

明報記者 陳子凌

從季度看，中移動第二季移動ARPU回升至53.7元，比第一季的46.9元有近15%增幅，按年也僅跌0.7%，是近兩年半以來按年跌幅最小的一季。中移動董事長楊杰表示，上半年公司5G客戶達到7020萬，提前達到全年7000萬的目標。由於5G客戶不少是轉自4G高端用戶，其ARPU較高，因此有助移動ARPU跌幅收窄，下半年隨着5G繼續普及，相信移動ARPU可進一步改善，而公司全年5G客戶目標已上調至1億名。

上半年5G客已達7020萬

中移動宣布派中期息1.53港元，按年微增0.2%。期內營運收入3898.63億元，按年增0.1%；其中通信服務收入3582.3億元，增1.9%；EBITDA為1457億元，按年下降3.6%。從季度看，第二季的營運收入、通信服務收入及EBITDA均較首季有逾一成增長。

美銀證券的報告指出，中移動上半年營業收入及純利按年接近持平，表現符合市場預期，年初就5G設定的上客目標在半年間已完成，意味公司不必再花大量營銷費用去滿足5G用戶增長目標。該行維持中移動「買入」評級，目標價90元。

美銀證券維持中移動「買入」評級

中移動早前公布，母公司中移動集團與中國廣電網絡訂立5G合作協議，雙方將按1比1比例共同投資建設700MHz 5G無線網絡。

楊杰表示正與對方商談細節，初步安排不會成立合營公司，5G基站建設及營運會由中移動負責，而廣電網絡則會分擔費用，預計最快應該明年才會有具體的部署。

指美收入僅4億 不怕「清潔網絡」

至於美國的「清潔網絡」（Clean Network）行動，楊杰說去年來自美國的收入只有4億元人民幣左右，佔比不高，影響有限。

另外，去年10月李躍因年齡原因辭任首席執行官，中移動昨日宣布，委任財務總監董昕接替李躍為公司首席執行官，即日生效。

至於財務總監一職會物色合適人選接任，而在過渡期間，將由財務部總經理黃杰暫時代理並履行財務總監職責。