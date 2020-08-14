經濟

銀娛中期蝕28.56億 呂耀東：收支平衡言之過早

【明報專訊】銀河娛樂（0027）的業務受新冠肺炎疫情拖累，上半年的經調整LBITDA（除息稅、折舊、攤銷前虧損）達10.87億元，單季的經調整LBITDA則為13.7億元，即虧損主要在第二季，不過較市場預期的14.7億元略佳。上半年最終由盈轉虧，虧損達28.56億元，不派中期息。副主席呂耀東認為，已經「再沒有最差的時間」，長遠仍看好澳門的前景。

「再沒有最差的時間」

按項目劃分，該集團旗下的澳門銀河、星際及澳門百老匯於上半年錄得LBITDA分別達8.48億、2.02億及9700萬元，包括華都、總統及利澳三間城市娛樂會的上半年經調整EBITDA（除息稅、折舊、攤銷前盈利）則有1800萬元，建材業務經調整EBITDA有5.09億元。若按博彩及娛樂業務細分，上半年的博彩收益總額達60.06億元，按年大跌80.36%，貴賓博彩、中場及角子機分別佔27.9億、29.53億及2.63億元；淨博彩收益達43.22億元，按年大減80.56%。非博彩業務收益尚餘6.79億元，按年減少74.4%，旗下酒店入住率平均21%至23%，但第二季降至只有4%至9%。

集團手持現金及流動投資過去半年減少25億元，尚餘498億元，淨現金436億元。呂耀東表示，在首季每日「燒錢」340萬美元，到第二季減少10%至20%，降至250萬美元，他期望做得更好，現時要說何時收支平衡，仍然言之過早。

呂志和仍冀拓日本市場

主席呂志和表示，隨着粵澳及與內地之間的自由行會逐步開放，預料陸續有更多旅客訪澳。他強調，澳門銀河第三、四期會如期發展，並繼續有意到日本發展。呂耀東補充，他個人覺得已經「再沒有最差的時間」，大前提是需要做好防疫、控疫，千萬不要鬆懈。隨着經濟慢慢復蘇，財務總裁戴力弘預期，日後很快恢復派息。集團昨日績後收報59.25元，跌0.42%。

相關字詞﹕戴力弘 呂耀東 呂志和 百老匯 星際 澳門銀河 銀河娛樂

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