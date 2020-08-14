太地少賺89％ 稱未見復蘇迹象

集團上半年租金收入總額跌4%至61.01億元，主要反映中港零售物業租金收入下降，新冠疫情令零售銷售額減少。白德利表示，不能披露合約細節，惟集團已提供12個月租金減免，有信心未來可與租戶續約，至於今年下半年需續租租約不多。他預計，香港寫字樓需求繼續偏弱，但太古坊及太古廣場租用率維持高位，中長期看法正面及樂觀。截至6月底止，太古廣場及太古城中心租用率均為100％，無論出租率及期內收入表現均較九倉置業（1997）的時代廣場及海港城為佳（見表）。

太地期內酒店業務錄得未計折舊前營業虧損8600萬元，去年同期溢利1.22億元。白德利表示，香港酒店上半年出租率只有20％，中國零售及酒店業有明顯改善，部分酒店入住率已回復至健康水平，例如成都、廣州等酒店均見復蘇，相信下半年可維持下去。太地中期息由0.29元增至0.3元，他表示，增加股息反映對業務的信心。

太古溢利9.31億 跌87％

太古（0019）中期由盈轉淨虧損77.73億元，撇除投資物業價值變動後，營業溢利為9.31億元，按年大跌87％。集團主席施銘倫表示，內地地產業務雖然受疫情影響，但仍十分穩健，飲料業務在數年前擴大地域發展，利潤率有所改善，對業務持樂觀看法。

施銘倫又稱，集團現時資產負債表強勁，流動資金充足，有足夠實力投資其他業務而毋須出售業務。至於會否擔心太古被剔出恒指成分股，他表示，難以預測相關情况，但不論是否成分股，集團仍會留在香港，對未來前景感樂觀。