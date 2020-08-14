經濟

太地少賺89％ 稱未見復蘇迹象

【明報專訊】太古地產（1972）上半年純利大跌89％至10.29億元，集團行政總裁白德利表示，集團自去年8月起已提供租金支援，不過香港零售及酒店業依賴旅客，受廣泛旅遊限制影響，看不到下半年有復蘇迹象，表明將繼續提供租金援助。

集團上半年租金收入總額跌4%至61.01億元，主要反映中港零售物業租金收入下降，新冠疫情令零售銷售額減少。白德利表示，不能披露合約細節，惟集團已提供12個月租金減免，有信心未來可與租戶續約，至於今年下半年需續租租約不多。他預計，香港寫字樓需求繼續偏弱，但太古坊及太古廣場租用率維持高位，中長期看法正面及樂觀。截至6月底止，太古廣場及太古城中心租用率均為100％，無論出租率及期內收入表現均較九倉置業（1997）的時代廣場及海港城為佳（見表）。

太地期內酒店業務錄得未計折舊前營業虧損8600萬元，去年同期溢利1.22億元。白德利表示，香港酒店上半年出租率只有20％，中國零售及酒店業有明顯改善，部分酒店入住率已回復至健康水平，例如成都、廣州等酒店均見復蘇，相信下半年可維持下去。太地中期息由0.29元增至0.3元，他表示，增加股息反映對業務的信心。

太古溢利9.31億 跌87％

太古（0019）中期由盈轉淨虧損77.73億元，撇除投資物業價值變動後，營業溢利為9.31億元，按年大跌87％。集團主席施銘倫表示，內地地產業務雖然受疫情影響，但仍十分穩健，飲料業務在數年前擴大地域發展，利潤率有所改善，對業務持樂觀看法。

施銘倫又稱，集團現時資產負債表強勁，流動資金充足，有足夠實力投資其他業務而毋須出售業務。至於會否擔心太古被剔出恒指成分股，他表示，難以預測相關情况，但不論是否成分股，集團仍會留在香港，對未來前景感樂觀。

相關字詞﹕白德利 太古地產 太古

上 / 下一篇新聞

第一城2房9000元租 4年新低 分析：內地生大減 料後市續受壓
第一城2房9000元租 4年新低 分析：內地生大減 料後市續受壓
4入伙盤搶客 不足半月逾百宗租賃
4入伙盤搶客 不足半月逾百宗租賃
白建時道20號呎價8.3萬 低高峰四成
白建時道20號呎價8.3萬 低高峰四成
海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成
海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成
ST. GEORGE'S MANSIONS 4房1.15億 今年九龍最貴分層
ST. GEORGE'S MANSIONS 4房1.15億 今年九龍最貴分層
壹傳媒瘋炒首日 中資富途「接貨」最多 分析：港散戶居多 未必中資客掃貨
壹傳媒瘋炒首日 中資富途「接貨」最多 分析：港散戶居多 未必中資客掃貨
恒大物管獲235億上市前融資
恒大物管獲235億上市前融資
大行齊唱好 騰訊績後仍跌2%
大行齊唱好 騰訊績後仍跌2%
銀娛中期蝕28.56億 呂耀東：收支平衡言之過早
銀娛中期蝕28.56億 呂耀東：收支平衡言之過早
吳志誠減持澳博套近3億
吳志誠減持澳博套近3億
5G推動 中移動次季盈利按季大升 ARPU按季大升15％ 派中期息1.53元
5G推動 中移動次季盈利按季大升 ARPU按季大升15％ 派中期息1.53元
中資電訊炒上 聯通績佳飈25%
中資電訊炒上 聯通績佳飈25%
銀保監：分階段下調撥備覆蓋率
銀保監：分階段下調撥備覆蓋率
聯想上季毛利率跌 股價高位跌8%
聯想上季毛利率跌 股價高位跌8%
OK便利店接受PayMe付款
OK便利店接受PayMe付款
正利捲首宗造市刑事檢控 證監起訴5人 最高可囚10年
正利捲首宗造市刑事檢控 證監起訴5人 最高可囚10年
網易次季多賺35% 續海外發展
網易次季多賺35% 續海外發展
惠理表現費飈 純利減半
惠理表現費飈 純利減半
新創建剔出MSCI香港
新創建剔出MSCI香港
10多美企對WeChat禁令表憂慮 蘋果迪士尼等向白宮反映：將損在華競爭力
10多美企對WeChat禁令表憂慮 蘋果迪士尼等向白宮反映：將損在華競爭力
美首申失業救濟人數 爆疫以來首低於100萬
美首申失業救濟人數 爆疫以來首低於100萬
蘋果擬推新訂閱套餐
蘋果擬推新訂閱套餐
張兆聰：聯通成功轉型 候回調低吸
張兆聰：聯通成功轉型 候回調低吸
張宗永：投資級別的虛名
張宗永：投資級別的虛名
技術取勝：中化化肥中線上試0.9元
技術取勝：中化化肥中線上試0.9元
盧駿匡：恒指快確認牛二 現可趁低吸納
盧駿匡：恒指快確認牛二 現可趁低吸納
招股書風波下 智勤仍超購20倍
招股書風波下 智勤仍超購20倍
「中國世界工廠時代結束」 鴻海急澄清：彭博過度解讀
「中國世界工廠時代結束」 鴻海急澄清：彭博過度解讀
劉思明：消費股動力強 普拉達候回調買
劉思明：消費股動力強 普拉達候回調買
周顯：特首現金出糧 可破美國制裁
周顯：特首現金出糧 可破美國制裁
譚新強：叛國者下場都是悲哀的
譚新強：叛國者下場都是悲哀的
湯文亮：取消「香港製造」 一定有影響
湯文亮：取消「香港製造」 一定有影響
蘇格蘭私人島500餘萬起 買家追求遠離人煙 疫情下需求增
蘇格蘭私人島500餘萬起 買家追求遠離人煙 疫情下需求增
盧楚仁：多國提取金 非去美元化
盧楚仁：多國提取金 非去美元化