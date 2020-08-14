大行齊唱好 騰訊績後仍跌2%

交銀國際最牛看627元

交銀國際相信，美國總統特朗普早前簽署的行政命令，僅與在美營運的WeChat有關，故對母公司騰訊影響有限。該行表示，基於騰訊豐富而強勁的遊戲儲備、長期的海外戰略，以及數碼化轉型為雲業務帶來的增長前景，將目標價從604元上調至627元，評級維持「買入」。

雖然《地下城與勇士》手機版暫時推遲發布，多家大行對騰訊手遊業務仍保持樂觀。高盛預計，該遊戲將吸引大批玩家，往後或能為集團帶來約20億美元的收入。同時估計，騰訊今季社交媒體廣告或有24%升幅，反映移動網絡廣告動力強勁。該行3天內兩度調升騰訊目標價，最新升至601元。

此外，Jefferies表示，騰訊次季業績勝預期，營收增幅不只依賴於單個遊戲，而是受其投資組合戰略和創新功能推動，評級維持「買入」，並重申騰訊是該行首選股票。

花旗表示，騰訊一直增強其數字內容業務，加上改進廣告技術及服務方向愈發清晰，預料騰訊第三季手遊收入將按年增加55%。