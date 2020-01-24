恒大物管獲235億上市前融資

甘比領投 公司估值840億

按出售作價計算，恒大物管目前估值近840億元，在已上市的物管股中，僅次於碧桂園服務（6098）的1360.37億元市值。截至2019年底止年度，恒大物管稅後利潤為9.22億元人民幣，按年增長2.95倍。

完成交易後，恒大仍然持有恒大物管約71.939%權益，並約定倘公司未能夠在8月20日起計兩年內完成上市等情况下，會向購入28.061%股權的14名買方，以原售價加10%回購股份。除恒大物管向員工授出購股權之外，倘未能取得上市前超過半數投資者事先書面同意，不得進行任何低於上市前融資估值的任何融資。

須兩年內完成上市 否則加10%回購

是次恒大出售恒大物管約28.061%股權，最大認購人為「甘比」，以45億元購入5.373%股權。華泰證券、紅杉資本、中信資本關聯方、騰訊、農銀國際、恒大行政總裁夏海鈞，另本地富豪或財團則有鄭家純、九建（0034）主席柯為湘及利福等，出資金額介乎5億至40億元（見表）。