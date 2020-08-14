經濟

壹傳媒瘋炒首日 中資富途「接貨」最多 分析：港散戶居多 未必中資客掃貨

【明報專訊】富商黎智英周一（10日）被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，旗下壹傳媒（0282）股價卻意外連續兩日大炒。根據中央結算系統（CCASS）資料顯示，壹傳媒股價周一大升近兩倍當天，股份持倉增加最多的是騰訊（0700）有份投資的中資券商富途，涉及逾2700萬股。不過，有分析員表示，富途是不少散戶愛用的券商，而且當日券商持倉變動佔成交比例極小，或更反映是散戶不斷買賣造成的現象。

明報記者

據CCASS資料顯示，周一當天持倉增加最多的五家券商，富途、中銀、越秀證券及招商證券都屬中資（見表），只有安里屬於本地券商。不過，富途近年吸納不少本地散戶，中銀香港亦多散戶使用，而且除富途、中銀及安里外，其他券商持倉都增加不超過1000萬股。

減持最多券商 專業投資者愛用

至於減少壹傳媒持倉的券商，當天減持最多的是不少專業投資者愛用的盈透證券（Interactive Brokers），涉及減少股數約2445萬股，其餘券商減少持倉股數全部不足1000萬股。

分析員李聲揚指出，富途一向是不少散戶愛用的券商，難以因為該行是中資背景而解讀成「中資掃貨」；加上壹傳媒周一股份成交量逾14億股，但大多數券商持倉變動僅100至200萬股，或更反映是散戶不斷買賣造成的現象。事實上，綜合當日CCASS資料，所有券商持倉增加股數合共僅約8200萬股，僅佔當日成交量不足6%。

壹傳媒股價昨日大跌41.5%，收報0.38元，連續兩日大跌超過四成，倘與周二（11日）高位1.96元比較，兩日間已回落八成。成交金額亦由周二的42億元，大減至2.7億元。翻查資料，壹傳媒於周二在1.96元水平合共錄得14宗成交，涉及21萬股，倘持貨仍未沽出，相當於帳面虧損約33萬元。

證監命交客戶紀錄 業界：例行查詢

此外，據市場消息指出，證監於周二及周三收市已去信多家券商，要求提交過去數天涉及壹傳媒的客戶買賣紀錄。不過，有業界人士指出，一般有股份股價劇烈波動，證監都會要求提交交易紀錄，相信屬於例行查詢，加上壹傳媒股價波動惹來市場關注，證監更會「揸正嚟做」。

相關字詞﹕盈透 富途 李聲揚 黎智英 壹傳媒

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