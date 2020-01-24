ST. GEORGE'S MANSIONS 4房1.15億 今年九龍最貴分層

一手市場昨沽10伙

信置集團聯席董事田兆源表示，ST. GEORGE'S MANSIONS是次售出的1座16樓A室，客廳闊度達10米、客飯廳面積逾600方呎，並設138方呎特大露台，可享加多利山一帶的翠綠山景。據成交紀錄冊顯示，上述成交價不包括車位，買家成交期為180日。

綜合市場資訊，新盤市場昨錄約10宗成交，令本月整體一手成交增至約510宗；其中信置同系大埔白石角逸瓏灣8，透過招標以1258萬元售出3B座地下A室，實用面積664方呎連361方呎平台特色戶、實呎1.89萬元。

中信泰富馬鞍山峻源，繼日前單日連沽3伙後，昨最新售出3座3樓A室，屬實用面積1185方呎3房戶，成交價1942萬元、實呎1.63萬元；峻源本月累沽4伙，銷售總值逾7235億元。

市區新盤方面，嘉華（0173）啟德嘉峯匯，連售兩伙位處1B座1樓和32樓、實用面積同為293方呎的開放式單位，成交價分別730.7萬和811萬元、實呎2.49萬和2.76萬元。另萬科香港旗下西營盤15 Western Street，亦以992.5萬元最新售出8樓B室，屬實用面積340方呎1房戶，實呎2.91萬元。

本月新盤暫錄15宗撻訂

新冠疫情持續嚴峻下，繼續有新盤買家撻訂離場。本報統計，主要新盤本月迄今暫錄近15宗撻訂，恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基私人持有的天后維峯‧浚匯，新錄26樓A室取消交易，屬實用面積267方呎1房戶，本月初以逾876萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金約44萬元。