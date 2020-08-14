海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成

【明報專訊】整體二手市場氣氛轉靜，部分大型屋苑做價回落。屬指標屋苑的鴨脷洲海怡半島，最新就有相連戶、以低市價約兩成易手。中原首席分區營業經理盧鏡豪指，海怡半島近月放盤量陸續增加，新近衝破400個，為今年按月新高。放盤量增加，業主為促成交易，均願意減價放盤。海怡半島1座中高層A室及B室，屬相連單位，實用面積分別為631方呎及629方呎，各採3房1套間隔，即共1260方呎。原業主本月初以2300萬元放盤，經議價後減至2000萬元沽出，實呎15,873元。
屋苑逾400個放賣盤 今年新高
盧續指，上述單一伙計，近期市價為1100萬元，而相連戶更罕有下，兩伙正常成交價可達2500萬元，故最新相連戶成交價較市價低500萬元或約兩成。原業主2011年以分別以718萬元及720萬元購入，即共1438萬元，持貨9年，現以2000萬元沽出，帳賺562萬元或39%。
豐寓首錄額印鬆綁 3年升一成半
另外，主打迷你戶的葵涌豐寓，有業主趁額印稅（SSD）限售期屆滿即沽貨離場，屋苑最新錄得首宗鬆綁成交個案。中原分行經理陳淦表示，豐寓高層D室，實用面積273方呎，屬開放式間隔。原業主叫價560萬元放盤兩個月，減價25萬元或4％後，最終以535萬元獲上車客承接，實呎19,597元。原業主2017年8月466.9萬元一手購入，持貨3年，帳面獲利68.1萬元或15%。