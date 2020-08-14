海怡相連戶2000萬沽 低市價兩成

屋苑逾400個放賣盤 今年新高

盧續指，上述單一伙計，近期市價為1100萬元，而相連戶更罕有下，兩伙正常成交價可達2500萬元，故最新相連戶成交價較市價低500萬元或約兩成。原業主2011年以分別以718萬元及720萬元購入，即共1438萬元，持貨9年，現以2000萬元沽出，帳賺562萬元或39%。

豐寓首錄額印鬆綁 3年升一成半

另外，主打迷你戶的葵涌豐寓，有業主趁額印稅（SSD）限售期屆滿即沽貨離場，屋苑最新錄得首宗鬆綁成交個案。中原分行經理陳淦表示，豐寓高層D室，實用面積273方呎，屬開放式間隔。原業主叫價560萬元放盤兩個月，減價25萬元或4％後，最終以535萬元獲上車客承接，實呎19,597元。原業主2017年8月466.9萬元一手購入，持貨3年，帳面獲利68.1萬元或15%。