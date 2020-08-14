白建時道20號呎價8.3萬 低高峰四成

此外，資料顯示，上述屋地發展地積比率為0.6倍，最高可建樓面約10,256方呎，以8.5億元計，折合每呎樓面地價82,878元，較2018年底資本策略（0497）以約8億元「賣殼」形式向合生創展（0754）主席朱孟依沽出的白建時道81號、每呎樓面地價14.5萬元大跌四成，而上述每呎樓面地價至今仍貴絕渣甸山。

貝沙灣3房3700萬沽 低市價5%

另市場消息指，薄扶林貝沙灣1期6座高層A室，實用面積1365方呎，屬3房套房連工人房間隔，享海景，原業主最初以4100萬元放售，近期劈價400萬元或10％至3700萬元沽出，實呎27,106元。資料顯示，屋苑2期2座中層A室，實用面積1090方呎，上月以4068萬元易手，實呎37,321元，撇除面積、景觀和樓層等因素，估計新成交單位做價低市價200萬元或5％。雖然低市價易手，但由於原業主早在2004年6月以1260萬元購入，現帳面獲利2440萬元或1.9倍。