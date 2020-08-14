經濟

4入伙盤搶客 不足半月逾百宗租賃

【明報專訊】自上月起踏入第三季，多個大型新盤入伙，由於放租盤增加，對租金構成一定壓力。本月至今不足半月，4個主要新入伙盤包括南昌站匯璽III、將軍澳日出康城MAILBU、大埔白石角海日灣II及屯門御半山，合共已錄逾110宗租務成交，現時放租盤累計則有逾400個，料市場亦需時消化。

中原分行首席分區營業經理黃家全表示，匯璽III本月至今暫錄約42宗租務成交，雖然租務交投活躍，但與屋苑I期和II期新入伙時比較，交投步伐則略為放緩，主要因為現時租務市場由本地客支撐，未「通關」之下，缺少以往由外地到港工作的商務租客。全盤提供1172伙的匯璽III，現時約有180個放租盤，入場月租的單位為6座中層F室開放式戶，實用面積271方呎，月租叫價1.48萬元，即每呎叫租55元。

暫錄逾400個放租盤

全盤提供1600伙的將軍澳日出康城MALIBU，現時亦有113個放租盤。香港置業助理分區董事劉浩勤指，MALIBU本月不足半月已約有29宗租務成交，呎租介乎28元至38元，平均成交呎租為33元。

上述屋苑新近錄得位於2B座中層E室的租務成交，該單位為實用面積458方呎的2房戶，以1.55萬元租出，呎租約34元；業主2018年3月693萬元購入，租金回報2.7厘。

至於提早5個月入伙的大埔白石角海日灣II，中原分行經理許秋偉表示，海日灣II 本月上半月已錄約23宗租務成交，當中近五成屬開放式單位。屋苑入場月租單位為6座中層B室，實用面積243方呎，屬開放式單位，月租叫價1.05萬元，每呎叫租43元。

另外，美聯區域經理蔡偉傑表示，御半山自上月起開始錄得預租，現時市場累錄約50宗租務成交，當中23宗為本月錄得，由於現時屬新入伙階段，市場約有80個放租盤，普遍業主對租金會有較大議價空間。屋苑新近錄得位於1B座低層D室的租務成交，實用面積404方呎，2房間隔，以1.1萬元租出，呎租27元；業主2018年6月658萬元購入，租金回報2厘。

相關字詞﹕入伙新盤 匯璽iii 御半山 海日灣II

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