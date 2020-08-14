第一城2房9000元租 4年新低 分析：內地生大減 料後市續受壓

明報記者 歐陽慧恩、張允亭

據區內代理指，沙田第一城過去暑假租務旺季期間，每月租賃可逾百宗，但本月上半月僅錄16宗租務個案，全月總數勢少於上月全月63宗。至於屋苑的內地生租樓比率，亦由去年約六成，減至今年只有零星個案。

中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城40座中層A室，實用面積284方呎，2房間隔，原叫租約1.15萬元，業主因有感內地生來港租樓大減，最終減至9000元獲本地客承租，實用呎租32元，屬屋苑2016年4月後新低水平，更比單位2018年簽訂月租1.3萬元大跌31%。不過，由於業主早於1992年僅以121萬元購入單位，租金回報高達9厘。

低2018年簽定舊租約三成

至於過往內地生租樓佔比近75%的沙田市中心一帶，過往租盤難求，但今年多個主要屋苑的待租盤總數竟高達140個，單是沙田中心已佔近60個。

中原副分區營業經理杜文俊指，現時市中心一帶的內地生租樓比率已減至約25%，其中沙田中心嘉寧大廈中層D室，實用面積301方呎，2房間隔，新近獲本地客以1.1萬元承租，比2018年簽訂租約1.4萬元下調約兩成，重返2016年初水平。業主2010年以200萬元購入上址，現租金回報約6.6厘。

內地生租樓佔比曾高見六成

鄰近理工大學的紅磡海濱南岸，租金同樣受挫。中原分行經理袁顯岸指，屋苑4座低層A室，實用面積432方呎，2房間隔，因面向垃圾房，屬不受歡迎單位，去年6月獲內地生以1.8萬元承租，死約完結後重新放租，近日僅以1.5萬元租出，租金一年跌約17%。業主2009年以238萬購入單位，租金回報7.6厘。

港島區方面，美聯首席助理聯席董事謝錦成指，西環泓都細單位過往較受內地大學生租戶歡迎，去年8月租金高峰期間，3座中層C室，313方呎1房戶，曾以2.15萬元租出，但本月同座一個高層C室，面積相同，日前僅以1.83萬元租出，比高峰期回落約15%，亦比單位去年初的1.9萬元租金下跌約3.7%，業主則於今年3月份以758萬元入市，租金回報約2.9厘。

資深分析員林一鳴認為，受新冠肺炎疫情影響，本港失業率上升，加上內地生未能安排到港復課，均大幅削減對住宅的租賃需求，導致租金受挫，預計過去租金升幅較明顯的細單位，在未來一年仍有一至兩成下跌空間。