張強生：國安法添不明朗 樓價似金價勿高追

【明報專訊】過去3星期金價先衝高後回落，上周五創歷史新高每盎司2075美元後，本周二急跌5.69%至1911美元，應了僑鑫金融集團大宗商品主管張強生早前接受《Money Monday》訪問時所作預測：金價已反映大部分利好因素，料年內難大幅突破每盎司2000美元，提醒要留意一旦央行出手拋售或疫情受控避險需求轉弱會為金價帶來的下跌風險。張強生昨日再接受訪問時提到，金價或將反覆回調到1750至1800美元，而投資任何資產包括黃金與「磚頭」也必須重視基本因素，尤其是當資產價格過去一段長時間已錄得可觀升幅後，更要考慮利好因素是否已充分反映，是否有些未浮現的利淡因素，不要隨便高追。
本港樓價全球最高 要有商機就業支持
過去17年金價與本港樓價均錄得逾4倍的升幅，當中金價波幅較大，曾從2011年9月高位每盎司1921美元下跌45.5%至2015年12月低見1046美元，跟着在過去4年多累升近倍；本港樓價期內基本上穩步上揚，最大跌幅是在2008年第四季金融海嘯期間曾跌近三成（見圖1）。一般港人即使投資黃金，最多只佔投資組合5%至10%，作為比較，住宅物業卻往往是一生中最大投資，故此記者亦請教張強生對港樓後市的看法，這名在本港金融業任職逾40年的老行尊亦欣然分享個人觀點。
根據第一太平戴維斯最新報告，截至今年6月底，本港黃金地段住宅每方呎售價為4440美元，分別較第二位的紐約及第三位的東京高78%及99%（見圖2）。該報告又指，疫情令上半年全球城市整體樓價下跌0.3%，為2009年以來首次出現下跌，其中本港豪宅樓價半年下跌4.2%，為全球第五大跌幅城市，若按年計，則下跌6.8%，但仍是全球樓價最貴的城市。張強生分析，本港住宅樓價全球最高，反映本港是全球最自由、最繁榮經濟體，當中金融業更是支柱產業。但他強調，這些因素要繼續維持，才能支撐如此高的樓價，「我們香港人買得起這樣貴的樓，靠甚麼去支持呢？要靠有生意做，有就業。」
外資高級員工撤離 對豪宅租務影響大
張強生表示，在本港樓價目前屬全球最高的情况下，港人仍去購買港樓，前提當然是看好本港前景，但短期其實的確有較多不明朗因素：「《港區國安法》於6月30日推出後，西方國家、不止美國也包括英國及歐盟輪着來對本港作出一些所謂制裁行動，當然中國作為一個大國，亦作出一些反制裁行動，所以本港現已成為中國與西方國家角力的磨心，在此情况下，我覺得本港住宅樓價的上升空間很有限。
「說真的，大家也是在本港土生土長，看到本港過去的確很自由，在法治及金融方面均很有優勢，目前實行了《港區國安法》，很多人對此新法例具體如何執行也並非很清楚；過去很多年我也在外資金融機構工作，過往他們來本港投資時很安心，目前便的確有些隱憂，我相信部分外資金融機構的投資意欲會因此減低，這樣的話，對樓宇的需求也會帶來影響；例如有些外資機構高級員工過去租樓每月租金高達8萬至10萬元都等閒，而且他們不止租樓，也會消費，對樓市及經濟均是一個有力的支持，但現時這批客戶不少已離開本港。當然，你可以說本港仍有祖國的支持，但中資機構予員工的房屋津貼往往只有1萬至3萬元，與外資機構相差很遠，這會對豪宅租金帶來壓力，同樣對樓價亦會有影響。」
張強生認為，本港若能繼續吸引全球資金來投資，經濟欣欣向榮，全民就業，樓價才會出現健康的升勢，「當人人有工做，才有購買力；但當外資減少來港做生意的話，對我們本地人來說，也不肯定將來有無工做、會否凍薪甚至減薪，我們又怎樣接受到樓價繼續上升呢？所以我覺得樓價需要調整」。
明報記者 葉創成
[名人樓市論壇]
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