內地醫院三級制 中港病人診金迥異 部分醫保覆蓋大灣區 消費者慎選

撰文、攝影 黃清瑤

在香港，外地或內地人在本地急症室求診，都須繳付較高的醫療費用；港人在大灣區工作或退休，如患上傷風感冒等小病，醫療開支一般不會太昂貴。倘不幸要動手術，在沒有當地政府補貼下，費用都會非常昂貴，部分人會考慮立即回港求醫。不過眾所周知，本港公營醫療系統早已超負荷，若轉到私立醫院就醫，價錢亦同樣昂貴。

內地人供「五險一金」

醫療費用可報銷

對於土生土長的內地人，由於他們在投身社會工作後，都要為「五險一金」供款，五險即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險；一金即住房公積金。醫療保險方面，報銷範圍包括門診費用、藥費、住院費、護理費、醫院雜費、手術費等。至於供款比率方面，不同地區有分別，詳情要向各地區的勞動部門查詢。

至於香港人，由於沒有為五險一金供款，到內地不同門診看病收費會有不同。

內地醫院主要分為3個等級，最大分別為牀位數量，一級小型醫院要求最少有20張牀位，二級須達到100張，而三級更須達到500張病牀或以上。除此之外，有關當局會根據醫療技術、管理水平等因素為醫院再細分級別，因此各個級別中再劃分甲乙丙三等。

醫院以牀位數量技術分等級

就以珠海市香洲區康寧路的珠海市人民醫院為例，醫院設有內科、外科、婦科、影像、護理等功能，醫院被評為目前最高的三級甲等級別。以特級牀位為例，每日收費400元（人民幣‧下同），A級牀位每日收費115元。至於腫瘤局部掃描每次收費4950元，惡性腫瘤碘治療每次760元等。另外還有門診收費、醫生巡房費及其他雜費。內地人有醫療保險可以申領賠償，香港人就要自行承擔昂貴收費。

倘若港人在香港購買醫療保險，同時考慮到大灣區生活，在投保前應選擇涵蓋內地醫院的醫療保險計劃。就以友邦（1299）為例，已投保公司住院、住院現金、殘廢及危疾保障計劃人士，可於公司指定的內地醫院住院、接受診斷、治療或手術。名單上多數為三級甲等醫院，就以珠海市為例，可以申領賠償的醫院就有珠海市婦幼保健院、中山大學附屬第五醫院、廣東省中醫院，至於珠海市人民醫院更可享出院免找數服務。

如投保宏利（0945），要留意有否指定醫療或危疾保障計劃，如「癌症治療附加保障」、「守護安心癌症附加保障」、「活亮人生醫療保障系列」等，方可於內地指定醫院就醫。至於涵蓋哪些醫院可瀏覽公司網頁；申領賠償手續則與香港一樣，文件包括有醫生簽名蓋印的賠償表格、醫療報告等。如日後想回港治療，亦要有內地醫師簽發的專介信，賠償比率依照不同保險計劃而定。

港人補繳保費後 可申領社保

除了在香港投保，香港人亦可以選擇參與內地的保險計劃。在去年12月初，內地中央政府公布《香港澳門台灣居民在內地參加社會保險暫行辦法》，由今年起，凡於內地工作、讀書及生活的港澳台居民，可以申領社會保險，申請人可以按照規定補交保險費用，舉例說，如果港人在內地生活3年，補交過去3年未交過的社會保險費用，就可以領取社保。

[活在灣區]