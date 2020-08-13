經濟

香港地產

西營盤酒店全幢3.1億易手

【明報專訊】疫情打擊酒店業，早前有業主放售西營盤酒店全幢，終劈價逾億元易手。據土地註冊處資料顯示，西營盤皇后大道西199號全幢，上月中以3.1億元易手，較業主今年5月的意向價4.5億元，低1.4億元或31%，以該酒店40個房間計，平均每間房間775萬元。買家為萬通控股有限公司，屬海外註冊公司。

涉40間房 劈價逾億元沽

資料顯示，物業原為寫字樓，樓高23層，總建築面積逾2.67萬方呎，原業主2004年2500萬元購入，購入後改裝為酒店，提供40個酒店房間，經營逾10年後放售。買家購入後可把現有酒店拆卸並回復作寫字樓用途；或把酒店房間裝修，並重新定位為服務式住宅或共享生活空間（Co-living Space）等。

泓都車位187萬沽 兩年半蝕13萬

另樓市回軟，車位做價亦受拖累。土地註冊處顯示，堅尼地城泓都停車場一個單號車位，上月底以187萬元沽出。原業主為內地客，2018年3月以200萬元購入，同年6月加入另一名內地客聯名持有該車位，持貨約2年半，帳面蝕讓13萬元或6.5%。

粉嶺花都廣場車位則錄低價成交，利嘉閣地產助理分區經理林偉明表示，有關車位為雙號車位，原業主開價140萬元，其後減價10萬元或7%、以130萬元售出，成交價為今年屋苑車位新低價。原業主2016年10月約110萬元購入，持貨近4年，帳面獲利約20萬元或18%。

相關字詞﹕車位 花都廣場 泓都 酒店 西營盤

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