西營盤酒店全幢3.1億易手

涉40間房 劈價逾億元沽

資料顯示，物業原為寫字樓，樓高23層，總建築面積逾2.67萬方呎，原業主2004年2500萬元購入，購入後改裝為酒店，提供40個酒店房間，經營逾10年後放售。買家購入後可把現有酒店拆卸並回復作寫字樓用途；或把酒店房間裝修，並重新定位為服務式住宅或共享生活空間（Co-living Space）等。

泓都車位187萬沽 兩年半蝕13萬

另樓市回軟，車位做價亦受拖累。土地註冊處顯示，堅尼地城泓都停車場一個單號車位，上月底以187萬元沽出。原業主為內地客，2018年3月以200萬元購入，同年6月加入另一名內地客聯名持有該車位，持貨約2年半，帳面蝕讓13萬元或6.5%。

粉嶺花都廣場車位則錄低價成交，利嘉閣地產助理分區經理林偉明表示，有關車位為雙號車位，原業主開價140萬元，其後減價10萬元或7%、以130萬元售出，成交價為今年屋苑車位新低價。原業主2016年10月約110萬元購入，持貨近4年，帳面獲利約20萬元或18%。