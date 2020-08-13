華坊料中環地王雙信封制 標價高低成關鍵

有測量師指出，項目投資額龐大，發展商定必伙拍頂尖建築師、規劃師等為項目設計，預計首三名設計方案最終得分相距亦不會很大，地價高低仍是中標與否的關鍵。

商廈前景不明 料4至5份標書

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，中環海濱3號商業地是區內最後一幅商業地，位置具策略性，「雙信封制」能顧及賣地的財政收益，亦可確保項目設計符合社會效益。

他預計，發展商定必伙拍頂級團隊參與競投，相信首三名設計方案最終得分相距亦不會很大，第三名得分不會落後首名超過15%。他預計各入標者難在設計方案分數上大幅拋離對手，預計地皮最終將取決發展商出價；地皮涉及銀碼龐大又屬長期投資，預計入標發展商或財團只有4至5家，商業市場前景仍未明朗，商廈空置率或會持續攀升，發展商出價或相距甚大。

地皮估值369億至756億

萊坊執行董事林浩文指出，以「雙信封」形式招標，預計地皮流標機會較低，但他認為設計及技術標書需要公開透明，以釋除市場疑慮。綜合市場估計， 地皮估值368.56億至755.54億元， 預計每方呎樓面地價約2萬至4.1萬元。此外，仲量聯行最新報告指亞太區上班族有平均68%受訪僱員曾居家工作，其中61%曾遙距工作的受訪者表示享受居家工作的自由，同時亦嚮往以往在辦公室工作。