眀徳山月內兩蝕讓 2房不足千萬沽

業主持貨4年實蝕一成

市場消息指出，眀徳山高層C室，實用面積410方呎，屬2房間隔，採開放式廚房，外連露台，新近以960萬元沽出，實呎23,415元。不過，按原業主於2016年7月以約1056萬元購入價計，持貨4年，帳面已蝕讓96萬元或9%，若連同入市稅項及其他雜費計，料實蝕逾145萬元或14%。上月屋苑亦有一個同類單位以960萬元沽出，當時估計上手業主需實蝕逾160萬元或約11%離場。

逸瓏園3房 5年蝕逾百萬

同時，西貢逸瓏園新錄得本月首宗二手成交即見蝕讓。美聯物業區域營業董事張詠思表示，逸瓏園2座中高層H室，實用986方呎，屬3房1套連儲物房及工人套間隔，以1330萬元易手，實呎13,489元。

原業主於2015年12月以1386.12萬元購入，帳面蝕約56.12萬元，若連同使費在內，料實蝕超過120萬元或逾8%。

藍田匯景花園則錄得一宗低市價成交。香港置業市務經理許嘉揚表示，匯景花園5座低層F室，實用面積612方呎，3房間隔，望園景，原業主早前叫價1000萬元放盤，經議價後，減價50萬元或5%，新近以950萬元獲首置客承接，實呎15,523元，成交價低市價約5%。原業主於2008年1月以380萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利570萬元或1.5倍。

另外，油塘Peninsula East一伙連平台特色戶新近以1798萬元沽出，成交價及呎價齊創屋苑新高。土地註冊處顯示，屋苑2座極低層A室，實用面積957方呎，4房1套連儲物室間隔，連776方呎平台，以1798萬元易手，實呎18,788元，成交價和呎價均創屋苑新高。