帝御加推123伙 個別加價逾8% 折實均呎1.47萬 最快下周六第三輪銷售

明報記者 歐陽慧恩

先後於本月進行兩輪銷售的帝御．金灣，連同今次加推單位，項目已累積公布價單單位涉及493伙，佔項目總數611伙約80%。新加推的單位實用介乎185至547方呎，計及即供的6%優惠後，折實價介乎299.95萬元至741.47萬元，實呎約12,795元至20,629元，平均實呎14,745元。

地下連花園戶折實呎價首逾2萬

值得留意的是，個別單位加幅明顯，是次加推的3座7樓1室，實用547方呎，同為2房連儲物房間隔，折實741.47萬元，折實實呎13,555元，與本月3日、即約10日前推出的3號價單，一伙實用同為547方呎的3座8樓1室比較，較今次加推單位高一層卻定價727.2萬元，實呎13,296元，明顯加價約8.5%。此外，是次加推包括3座地下15室單位，實用186方呎，連137方呎花園，折實價381.64萬元，實呎20,629元，則為項目首個折實後實呎超過2萬元的單位。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，加推單位最快下周六推售，而項目早前兩輪銷售後，已累沽369伙，套現約17億元，平均成交實呎14,237元。另外，項目昨以視象記者會形式介紹屋苑24小時健身室內的兩項設施，包括空中瑜珈設備及樓梯健身機等。

澐灃大屋1.8億沽 項目新高

此外，豪宅新盤再有大碼成交，永泰（0369）等沙田九肚澐灃昨日以1.8億元售出1號洋房連車位，創項目成交價新高，實用5129方呎，連3016方呎花園及泳池、577方呎平台及927方呎天台，實呎35095元。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，物業屬4房4套間隔，私人車庫內設2個車位，內設私人升降機，並以一條特色三角形迴轉樓梯貫通全座大宅，主人套房佔2樓全層，備有衣帽間及偌大主人浴室，連平台及按摩池。

至於日前以約4600萬元購入香港興業（0480）大嶼山愉景灣意堤4伙之一組本地客買家，據悉昨日再度加碼，購入同層一伙，以共約6680萬元購入項目5座17樓全層5伙A至E室。成交紀錄冊資料顯示，有關單位為意堤5座17樓A室，實用1066方呎，3房1套間隔，昨日以2080.4萬元售出，實呎19,516元。