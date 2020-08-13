湯文亮：善待困難客戶很重要

疫下做生意要講口碑

午飯後與同事開會，知道有不少商舖的租戶都有問題，尤其是做食肆及做零售的，沒有夜市，大多數食肆只是苟延殘喘，沒有內地人到港，零售業是吊鹽水。我們因應各租戶的困難而盡量幫助他們，其實我們的能力亦有限，不能一筆過寬免幾個月租金，希望租客明白。他們處境就是好似落雨買柴的人，我們不但會善待他們，而且會盡力而為。不過，我知道疫情對某些租客的影響不大，所以希望那些租客不需要我們幫助，令我們能夠將有限資源幫助有需要租客，香港現在大家需要互相扶持，希望疫情盡快過去，香港回復正常。

現在樓市最關鍵就是銀行取態，如果銀行認為樓價有機會下跌而向客戶追數，樓市一定會出現風險；如果銀行以落雨買柴心態對待客戶，不但不會以樓市即將下跌為理由向客戶追收貸款，甚至幫一些有需要客戶解燃眉之急，樓市以至香港經濟就不會突然轉壞，善待落雨買柴的人心態其實是很重要。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]