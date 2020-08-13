周顯：仍有中概股申美國上巿

第一則：根據路透報道，美國財長梅努欽向美國證券交易委員會建議，中國及其他國家或地區不符合會計準則的公司，將要在2021年底前，從美國證券交易所退市。

第二則：內地的小鵬汽車剛在8月7日，向美國證監會遞交了上市文件，打算在紐約交易所上市，代碼為「XPEV」，包銷商包括了瑞信、摩根大通、美銀證券。

關鍵是須符美國會計標準

看清楚第一則新聞，原來不是不讓中國企業在美國上市，只是要必須符合美國的會計標準而已。

可是，就是沒有這一項，先前看到的消息不是說，中美正在打貿易戰，在美國的中資企業將會被迫退市，很多已準備在香港作出第二上市，尋覓後路的嗎？為甚麼仍然會「有人辭官歸故里，有人漏夜上科場」呢？

如果美國繼續打下去，小鵬汽車將怎麼辦？不過，如果包銷商沒問題，小鵬汽車也應該沒有問題吧。

這小鵬汽車的主要股東，還是中國人，董事長兼CEO何小鵬持股31.6%，阿里巴巴（9988）持14.4%，是最大外部股東，其他主要股東還有小米（1810）、GGV紀源資本、晨興資本等。

按：這晨興資本是內地的創投基金，最輝煌的成績是投資了小米手機，賺了過百億美元。至於香港的晨興基金會，則是恒隆陳啟宗家族的慈善基金，資助建立了中文大學的晨興書院。

[周顯 投資二三事]