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劉思明：科技股捱沽 入市留意兩大信號

【明報專訊】恒指連升兩日，本港、公用、保險、航空航運等做好，支撐指數表現。不過，科網、生物科技、醫藥、新能源、建材、物管、教育等熱炒行業幾乎全面調整。儘管科技股受壓，從兩大信號來看，目前尚處於調整但未轉勢。

恒指昨低開後最多跌205點、低見24,685點回升，午後進一步向上倒升，以近全日高位收市，收報25,244點，升353點或1.42%。值得留意，近一個月，恒指每周呈先升後回走勢，對上兩周的周三升至當周最高位（收市價計）回落，且看今明兩天能否保持升勢，打破近周先升後回模式。

醫藥保健軟件服務股跌近3%

本報數據庫追蹤的30個行業，醫藥保健、軟件服務跌近3%，農業及水務、金屬及礦石、科技器材跌約2%。另一邊廂，地產及相關、公用事業、本地金融、本地零售服務都升2%、3%，表現在一眾行業中居前；航空及相關、燃氣供應升逾2%。

事實上，3月以來強勢的中小型股昨天一度捱沽，恒生綜合中型股指數、小型股指數曾經跌3%，收市跌幅收窄至1.34%、1.51%。恒生科技指數更一度最多跌超過4%，收市收窄跌1.67%。走勢上，7月初科技指數急升後急回，至今在高位營造三角形整固形態，昨跌至三角底部附近、即7月急跌後低位有支持，仍然處於整固格局。此外，日前提到被市場視為「港版納指」科技指數與納斯達克指數在近1月表現互見領先落後，表現各不相讓，倘納指保持升浪，對科技股有正面作用。7月以來，納指向上尋頂的走勢，與去年12月至今年2月造頂形態甚為相似，調整守穩10,500點之上，將繼續挑戰新高。

恒指季檢明出爐 提防見光死

至於個別科技股，騰訊（0700）昨天公布第二季非通用會計準則純利升28%，好過市場預期增長24%，且看能否帶動股價重上20天線，否則短線有機會繼續在近期低位築底。部分科網股向下突破，閱文（0772）跌穿7月大位後低位後進一步下跌（詳看《技術取勝》），阿里健康（0241）、眾安（6060）亦曾跌穿7月急跌後低位，但收市前收復失地，未來不宜跌穿。此外，美團（3690）、阿里巴巴（9988）在染藍憧憬下，近一個月跑贏科技指數，特別是前者；周五恒指季度檢討將結果出爐，要提防見光死。

粵投升穿可上望50天線

粵海投資（0270）將於本月25日公布中期業績，預計上半年業績會受到收入減少及投資物業重估拖累；不過，核心的水資源業務經營穩健，其他業務如百貨營運、酒店、基建業務逐步恢復，對股價形成支持。走勢上，粵投昨升穿20天線，該水平約13元成短線支持，上望50天線13.8元料有阻力。入市止蝕位放在12.5元。

[劉思明 數據尋寶]

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