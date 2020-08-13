張兆聰：疫情影響勢減 留意新創建

全球股市近期格局都轉向價值股跑贏增長股，美股周二晚受壓，道指僅跌0.4%，納斯達克100指數大瀉1.9%。與此同時，金價銀價插水式下跌，有分析認為是債息回升，令股市和貴金屬受壓。無可否認，以聯儲局統計的實質收益率來看，近期連升多日已很久未見，累積升幅驚人的金價自然會有影響，但若說債息上升令股市遭拋售，卻實在有點誇張了。雖然美國10年期債息升至0.68厘水平的一個月高位，主因是近期華府發債量增加，但債息仍是處於疫情後的區間0.6厘至1厘之內，遠談不上能對股構成壓力。

股市、金銀異動，更大原因是過度擁擠。金價突破1700美元關口便直撲2000美元，期間全無調整，銀價更是由18美元水平起步，一口氣衝上28美元之上。太多場外資金湧入，調整只是遲早的事。至於股市，近期科技股高位阻力增加，第2季業績未能推動破位向上，是否轉勢言之尚早，但資金轉戰落後的價值股也逐漸成為趨勢。

科技股高升股技術走勢轉差

科技股及一眾高升股的技術走勢都明顯轉差，普遍呈雙頂或三頂不破而回落，醫療設備股出現長跌長有之勢，而個別翻了幾番的半新股就更是撐不住而暴跌。騰訊（0700）第2季業績勝預期，外圍股價向好，執筆時大股東Naspers升近2%。從基本因素看，科技股應只屬調整，問題是幅度多少。從走勢來看，普遍已失守20天線，究竟是一個較像樣調整的警告訊號，還是已經可以分段趁低收集，筆者傾向是後者，若騰訊今天股價能維持向好勢頭，對於科技股會是一劑強心針。

市場近期主題是炒實體經濟復蘇，即使貴金屬、有色金屬向下，油價依然相當硬淨，布蘭特期油企穩在45美元之上。此外，俄羅斯宣稱已成功研發疫苗，總統普京女兒亦已注射，效果良好。就算大家對俄羅斯有所保留，但歐美疫苗都進入最後衝刺，相信在美國總統選舉前會及時獲批，而市場或多或少開始將徹底戰勝疫情反映在股市上。例如本欄昨日推介的九置，曾受到新增確診個案回升的消息而股價回軟，但很快便再度轉強，最終更大漲逾5%。同樣屬疫情重災股的新創建也極具值博率。

新創建可憧憬疫後回勇

新創建業務眾多，但全都受疫情影響。例如收費公路，上半年就被中央下令停止收費；飛機租賃就食正航空業頻臨破產的威脅；新收購的保險業務又受到限聚令影響；建築則是影響相對較少的業務。以盈利來看，收費公路佔經營盈利達到40%以上，停止收費會造成毁滅性打擊，而飛機租賃、保險都難有好表現，可以說6月底止年度業績都不用有任何幻想，問題是有多差。但昨日國泰（0293）公布業績後股價反應正面，市場都憧憬其他受災股能同樣回勇。

展望本年度，由於公路已重新收費，盈利可望全面回復，單是這個業務就可帶來每股盈利0.4元至0.5元，有一定保證。若疫苗面世疫情結束，飛機租賃、保險都可回復正常，盈利回到以往正常水平，現價市盈率就僅中單位數字，未來一年可持續回升。

[張兆聰 還看今朝]