Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年8月13日星期四
技術取勝
投資策略
國泰指復蘇無期 暗示大削規模 中期蝕近百億 分析員料將裁員整合航線
6月底流動資金154億 現月花15億
客貨運收益率升 東南亞航線突出
舊經濟股發威 恒指升穿25000
1個月HIBOR跌至逾4年低位
外媒：長實願融資 高銀債務獲延期
聯通第二季表現改善 半年多賺一成
騰訊上季多賺28% 手遊收入遠勝預期 稱美禁令不礙合作 馬化騰：有人分不清WeChat微信
金融科技業務重拾高增長
G2000海港城停業 田北辰斥九置不合情理
傳陸金所美國集資額減至156億
競委會：海港聯盟有反競爭效果 聯盟提多項承諾釋疑 公眾諮詢至月底
未提違反承諾罰則 付貨人委員會質疑成效
戶戶送：5000餐廳或數月結業
創科實業中期多賺16%
Tesla股份1拆5 股價早段飈7% 美股續揚 期金曾跌穿1900美元
英上季GDP萎縮20% 跌幅歷來最大
訂房持續復蘇 Airbnb乘勢申上市
張兆聰：疫情影響勢減 留意新創建
李曉佳：叫壹傳媒停牌 要先了解什麼是「股價敏感」
技術取勝：國泰短線或上試6元
劉思明：科技股捱沽 入市留意兩大信號
周顯：仍有中概股申美國上巿
湯文亮：善待困難客戶很重要
帝御加推123伙 個別加價逾8% 折實均呎1.47萬 最快下周六第三輪銷售
中原美聯利嘉閣研臨約加「新冠」條款
眀徳山月內兩蝕讓 2房不足千萬沽
華坊料中環地王雙信封制 標價高低成關鍵
西營盤酒店全幢3.1億易手
內地醫院三級制 中港病人診金迥異 部分醫保覆蓋大灣區 消費者慎選
灣區須知：醫院直擊 睇相揀醫生免尷尬
睇醫生足不出戶 網上問診 送藥上門
張強生：國安法添不明朗 樓價似金價勿高追
用家主導需議價 較遲反映壞消息
技術取勝：國泰短線或上試6元
prev
next
【明報專訊】閱文約44元初見支持（圖）
威高後市或轉向橫行（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
國泰指復蘇無期 暗示大削規模 中期蝕近百億 分析員料將裁員整合航線
6月底流動資金154億 現月花15億
客貨運收益率升 東南亞航線突出
舊經濟股發威 恒指升穿25000
1個月HIBOR跌至逾4年低位
外媒：長實願融資 高銀債務獲延期
聯通第二季表現改善 半年多賺一成
騰訊上季多賺28% 手遊收入遠勝預期 稱美禁令不礙合作 馬化騰：有人分不清WeChat微信
金融科技業務重拾高增長
G2000海港城停業 田北辰斥九置不合情理
傳陸金所美國集資額減至156億
競委會：海港聯盟有反競爭效果 聯盟提多項承諾釋疑 公眾諮詢至月底
未提違反承諾罰則 付貨人委員會質疑成效
戶戶送：5000餐廳或數月結業
創科實業中期多賺16%
Tesla股份1拆5 股價早段飈7% 美股續揚 期金曾跌穿1900美元
英上季GDP萎縮20% 跌幅歷來最大
訂房持續復蘇 Airbnb乘勢申上市
張兆聰：疫情影響勢減 留意新創建
李曉佳：叫壹傳媒停牌 要先了解什麼是「股價敏感」
技術取勝：國泰短線或上試6元
劉思明：科技股捱沽 入市留意兩大信號
周顯：仍有中概股申美國上巿
湯文亮：善待困難客戶很重要
帝御加推123伙 個別加價逾8% 折實均呎1.47萬 最快下周六第三輪銷售
中原美聯利嘉閣研臨約加「新冠」條款
眀徳山月內兩蝕讓 2房不足千萬沽
華坊料中環地王雙信封制 標價高低成關鍵
西營盤酒店全幢3.1億易手
內地醫院三級制 中港病人診金迥異 部分醫保覆蓋大灣區 消費者慎選
灣區須知：醫院直擊 睇相揀醫生免尷尬
睇醫生足不出戶 網上問診 送藥上門
張強生：國安法添不明朗 樓價似金價勿高追
用家主導需議價 較遲反映壞消息
國泰指復蘇無期 暗示大削規模 中期蝕近百億 分析員料將裁員整合航線
6月底流動資金154億 現月花15億
客貨運收益率升 東南亞航線突出
舊經濟股發威 恒指升穿25000
1個月HIBOR跌至逾4年低位
外媒：長實願融資 高銀債務獲延期
聯通第二季表現改善 半年多賺一成
騰訊上季多賺28% 手遊收入遠勝預期 稱美禁令不礙合作 馬化騰：有人分不清WeChat微信
金融科技業務重拾高增長
G2000海港城停業 田北辰斥九置不合情理
傳陸金所美國集資額減至156億
競委會：海港聯盟有反競爭效果 聯盟提多項承諾釋疑 公眾諮詢至月底
未提違反承諾罰則 付貨人委員會質疑成效
戶戶送：5000餐廳或數月結業
創科實業中期多賺16%
Tesla股份1拆5 股價早段飈7% 美股續揚 期金曾跌穿1900美元
英上季GDP萎縮20% 跌幅歷來最大
訂房持續復蘇 Airbnb乘勢申上市
張兆聰：疫情影響勢減 留意新創建
李曉佳：叫壹傳媒停牌 要先了解什麼是「股價敏感」
劉思明：科技股捱沽 入市留意兩大信號
周顯：仍有中概股申美國上巿
湯文亮：善待困難客戶很重要
帝御加推123伙 個別加價逾8% 折實均呎1.47萬 最快下周六第三輪銷售
中原美聯利嘉閣研臨約加「新冠」條款
眀徳山月內兩蝕讓 2房不足千萬沽
華坊料中環地王雙信封制 標價高低成關鍵
西營盤酒店全幢3.1億易手
內地醫院三級制 中港病人診金迥異 部分醫保覆蓋大灣區 消費者慎選
灣區須知：醫院直擊 睇相揀醫生免尷尬
睇醫生足不出戶 網上問診 送藥上門
張強生：國安法添不明朗 樓價似金價勿高追
用家主導需議價 較遲反映壞消息
prev
next