李曉佳：叫壹傳媒停牌 要先了解什麼是「股價敏感」

公司停牌 有不同處理

熟知財金界人士必然知道，在黎智英一案之前，市場一直不乏上市公司高層或主席被捕事件，以新城發展（1030）一系前主席王振華為例，因為他於2019年7月涉及於酒店內猥褻女童而被捕，一度引發股價急跌24%。公司卻一直沒有停牌，僅在股價大跌後當晚才發公告交代事件後，翌日如常買賣。

不過，卻有一些個案處理方法完全不同，例如金誠控股（1462）前主席韋杰及另一執行董事在2019年1月因為捲入內地非法吸收公眾存款案而被拘留，公司一度停牌，晚上發公告交代後翌日復牌。以上兩者均按「內幕消息披露」規範，就觸及公司及高層的事故去披露，但在停牌一事則有不同處理。

以筆者理解，上市公司停牌與否，主要取決於是否存在尚未在市場發放的「股價敏感消息（PSI）」被選擇性披露；倘若壹傳媒事件中，黎智英等人被捕俱與上市公司無關，是否牽涉PSI實在「有得拗」，而且消息亦早已全部公開，選擇性披露嘛……似乎亦不符上列原則。

公司引用上市規則13章 彈性較大

此外，壹傳媒在周一晚發公告時，有別於上述兩個個案，是引用《上市規則》第13章「持續責任」披露董事最新情况，例如遭到法定機構制裁等信息，有市場人士認為，這條條例賦予上市公司維持股份持續買賣的操作性及彈性會較大。

壹傳媒連續兩日的瘋狂大升浪中，市場亦有不少聲音指證監會應介入調查，事實上證監周二晚亦隆重其事表明收到大量查詢，發聲明會與聯交所合作，要求壹傳媒向市場披露「所有與其控制權、財務狀况和營運有關，且可能對該公司股價造成重大影響的未來發展情况及資料」；昨日筆者亦獲「通風報信」，指證監昨日收市後已出信予多間券商，收集過去3日涉及壹傳媒交易紀錄，不過這也是證監一般對股價波動股份都會採取的正常行動，要說這就代表壹傳媒股價「有蠱惑」，也實在是言之過早。

[李曉佳 財經澡堂]