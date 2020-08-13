訂房持續復蘇 Airbnb乘勢申上市

7月住宿預訂回復3月初水平

不過由於SEC審批程序的時間不確定，加上市場的波動性，目前無法確定Airbnb會按照預期的時間表推進IPO計劃。上市有可能採取不同的形式，包括傳統IPO、不涉及集資的直接上市，又或與空殼公司合併。

受疫情影響，Airbnb在4月的一輪融資，估值跌至180億美元，較之前的310億美元估值大為縮水。不過該公司早前披露，7月8日其全球房源的住宿預訂量已超過100萬晚，是3月初以來預訂量首次觸及100萬的門檻。該公司生意回暖之際，美國的IPO市場也逐漸恢復，華納音樂(Warner Music Group)及網上家居保險集團Lemonade在6月和7月已成功上市。外賣速遞初創企業DoorDash和數據分析公司Palantir Technologies也預計將在夏末或秋初上市。

此外，軟銀創辦人孫正義早前在季績發布會稱，新的投資部門資本額為5.55億美元。不過彭博引述知情人士稱，該數字只是暫定金額，因為555的日語諧音，與英文的「Go Go Go」接近，實際金額將會超出此數，可能達到數百億美元。據稱，軟銀已購入一些美國主要科技股，但未透露具體投資金額。

（綜合報道）

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