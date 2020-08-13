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Tesla股份1拆5 股價早段飈7% 美股續揚 期金曾跌穿1900美元

【明報專訊】美國科技巨企近期股價大漲，繼蘋果公司上月底宣布將股份1拆4後，電動車大廠特斯拉（Tesla）亦表示，將把股份1拆5，以吸引更多散戶投資。截至8月21日的所有在冊股東，其所持有的每股特斯拉股票，將在本月28日交易結束後分拆成5股，並在31日起以分拆後的股數交易。受拆股的消息刺激，特斯拉股價早段飈升7%。

美國確診數字回落，加上疫苗的利好消息頻傳，市場預期經濟逐步復蘇。美股3大指數早段回升，道指升逾200點。美國通脹增長加快，上月核心通脹升幅由1.2%升至1.6%。美國10年期國債孳息率升至0.68厘左右，現貨金及期金一度跌穿每盎司1900美元。

今年股價累升逾兩倍 12個月漲5倍

2010年以17美元的IPO價格上市的特斯拉，今年以來股價升逾兩倍，過去12個月累計升幅近5倍。曾批評自己公司股價過高的特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前在Twitter預告，應在年度股東大會討論拆股。不過受疫情影響，特斯拉今年的股東大會延遲至9月。此前已有多名投資者游說馬斯克拆股。

特斯拉稱，拆股是為了使員工和投資者更易獲得其股票。根據追蹤落盤軟件Robintrack的數據，在深受美國散戶歡迎的零佣金交易平台Robinhood，持有特斯拉股票的帳戶數量已躍升至約55萬個，較3月時特斯拉的升浪開始前的18萬個大幅增加。

拆細股份 可吸更多散戶

特斯拉近期的升勢，部分由於該公司首次連續4季實現利潤，有機會納入成標普500指數成分股，令市值飈升至2560億美元以上，成全球市值最高的車廠，比豐田和福特的市值相加起來還要高。

特斯拉還有其他因素持續推升其股價，例如它已開始交付Model Y緊湊型多用途車。在疫情爆發前所收到的Model Y訂單正陸續交付。特斯拉正推進在德國興建首家歐洲特斯拉工廠的計劃，並準備在美國得州再建一家工廠，務求由一家小眾汽車公司，升格為主流汽車製造商。

市值逾2560億美元 冠全球車廠

以往當美國企業的股價升穿100美元，往往會宣布拆股。但在2000年科網泡沫爆破後，拆股已較為少見。嘉信理財（Charles Schwab）的數據顯示，今年標普500指數成份股當中，包括蘋果公司在內，只有3家公司公布了拆股計劃，低於1997年的102家及2016年的7家。

不過部分經紀商已有類似於拆股的操作，容許散戶買賣不足1股的股票。嘉信理財（Charles Schwab）等經紀商的客戶，可選擇以低至5美元的價格，購買不足1股的零碎股，令散戶也有能力購入較貴的股票。

Citadel Securities早前表示，受Robinhood等零佣金交易平台驅動，散戶目前在美股交易所佔的比例介乎20%至25%，較以往的10%顯著提升，助長近期美股的升勢。

（綜合報道）

[國際金融]

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