經濟

戶戶送：5000餐廳或數月結業

【明報專訊】外送平台Deliveroo（戶戶送）昨公布，自上周以來平台已有1000間餐廳暫停營運，若政府不再提供進一步支持，超過5000間餐廳可能會於未來數月結業，料將危及8萬個工作職位。

Deliveroo香港區總經理兼香港餐飲聯業協會會董羅家聰表示，已去信特首林鄭月娥，提請政府針對飲食業採取緊急援助措施。

Deliveroo表示，公司在港有接近8000間餐廳合作伙伴，近期針對小型食肆及獨立經營餐廳進行一項調查。結果顯示，逾半受訪餐廳面臨停業危機，大部分受訪餐廳表示，若目前的情况持續，將於未來3個月內被迫結業、甚至破產。羅家聰表示，因應現時堂食禁令及五成入座人數限制，餐廳持續損失大量收入，而外賣業務對餐廳總收入的貢獻仍不足以支付租金等的累計固定成本。他指出，近千間暫停營業的食肆大部分均為中小企，且重開無期。

倘禁令持續 政府應按牌照類別「派錢」

Deliveroo表示，諮詢部分業界後，就餐飲業應急措施向政府提交一份建議文件。例如公司建議，若禁令持續，政府應按牌照類別「派錢」，每3個月向每間持牌食肆額外提供20萬港元、8萬港元或5000元的資助。租金方面，公司提議可要求業主免租、禁止驅逐租戶、鼓勵業主按餐廳營收計算租金等。

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