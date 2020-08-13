經濟

競委會：海港聯盟有反競爭效果 聯盟提多項承諾釋疑 公眾諮詢至月底

【明報專訊】本港四大貨櫃碼頭公司去年初組成「香港海港聯盟」，營運葵青貨櫃碼頭近96%泊位，引起市場關注是否涉及違反競爭行為。競爭事務委員會去年展開調查，昨公布結果，指聯盟在部分市場，包括門戶港市場引起反競爭效果（見表）。聯盟提出多項承諾，包括為處理門戶港貨物服務收費設定上限，為期8年；維持與不在聯盟的營運商互惠服務安排等。競委會就有關承諾諮詢公眾，再決定是否接受。

明報記者 林穎茵

「香港海港聯盟」成員包括香港國際貨櫃碼頭、現代貨箱碼頭、中遠—國際貨櫃碼頭（香港）及亞洲貨櫃碼頭。聯盟透過在運作、商業及財務上協調，共同經營及管理葵青貨櫃碼頭24個貨櫃船泊位中的23個。聯盟去年稱，合作旨在提高營運效率，使香港港口更具競爭力。葵青第5個貨櫃碼頭營運商Goodman DP World Hong Kong Limited（DP World）並非聯盟成員。

聯盟營運葵青貨櫃碼頭近96%泊位

競委會調查發現，聯盟成員在國際轉運及駁船轉運市場不大可能引起競爭疑慮，但在門戶港市場，即遠洋船舶及貨車之間於港口的貨物裝卸、並將貨物運送往返港口服務，聯盟佔有率非常高，按2018年數據逾90%，DP World為唯一競爭對手，市場欠缺其他可替代服務供應商，聯盟或可提高收費或降低服務水平，損害顧客利益。

就向其他顧客提供處理門戶港貨物服務、例如貨車營運者及貨運代理公司等，調查發現，聯盟或提高服務收費，例如貨車司機進入各成員安全貨物處理區時，需繳交港口保安費。另外，現時聯盟向DP World提供互惠服務，DP World泊位不足時，可使用聯盟成員泊位，聯盟或會提高服務收費，或停止向其提供服務。

承諾門戶港貨物服務費設上限

因應競委會調查，聯盟提出5項承諾，包括向航運公司提供處理門戶港貨物的服務收費設定上限；經閘口進出葵青及港口貨車服務的處理時間，維持不低於特定服務水平；向航運公司以外顧客提供處理門戶港貨物服務時，收費設上限；維持與DP World的互惠服務安排；確保聯盟管治委員會委員不會同時被委任為蛇口港或赤灣港的貨櫃碼頭營運商董事等。承諾中收費水平不高於去年4月1日，有效期8年。

競委會認為，建議的承諾有助釋除疑慮，並擬接受，就此公開諮詢至本月底，考慮申述後再決定。根據《競爭條例》第60條，競委會可在任何階段，接受被調查的各方採取或不採取任何行動的承諾。如競委會接受某承諾，或會同意終止其調查，以及不在競爭事務審裁處提出相關法律程序。

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