傳陸金所美國集資額減至156億

【明報專訊】繼雲服務供應商金融壹賬通上市後，平保系再有公司赴美上市。早前外電報道，金融科技平台陸金所已秘密申請在美國上市。內媒昨日報道，陸金所本次最多集資約20億美元（約156億港元），規模小於此前傳出的30億美元（約為234億港元），上市計劃擬今年內完成。
外媒：愛奇藝洽瑞信港第二上市
內地媒體一線報道，有投行人士認為，陸金所此前的估值過高。報道指出，陸金所完成C輪融資時，估值高達394億美元（約為3073億港元），當時投資者包括卡塔爾主權基金、瑞銀、摩根大通等。報道續指，本次IPO聘用投行，則包括瑞銀、高盛、匯豐及美國銀行。
另一方面，美國中概股回流香港上市的名單繼續「加長」，綜合近期報道，包括愛奇藝、百世，有意回港的中概股已達至少11間。外媒Dealreporter昨日引述消息指，內地媒體平台愛奇藝正與瑞信商討回港作第二上市事宜。根據資料，截至昨日，愛奇藝市值為162億美元（約為1265億港元）。
阿里投資百世 擬分拆快遞貨運
內地新浪財經昨日報道，現時已在紐交所掛牌、阿里（9988）有份投資的快遞公司百世集團，正尋求分拆快遞及貨運業務在港上市。
報道指出，截至今年2月底，阿里持有的百世A類股及B類股，合計相當於30.35%股權；此外，阿里今年6月曾進一步增持，持股增加至33%。