G2000海港城停業 田北辰斥九置不合情理

指海港城分店最「重災」

田北辰表示，去年中爆發社會活動，海港城分店是集團旗下最「重災」分店，但業主卻未有減租。到疫情來襲，自今年2月起該店已沒有一個月營業額高於租金，「例如10蚊係營業額，以往3至4蚊會拎嚟交租，𠵱家3至4蚊都無」。

他續指，海港城分店是G2000各間店舖中，累積生意跌幅最大的分店，他指九置在2至4月有向其他租戶減租一半，惟G2000不包括在內。有見及此，G2000在2至4月只交一半租，但業主就要求公司交還一半租金，雙方拉鋸期間，業主無通知下就突然封舖。

九置2至4月減租 不在受惠之列

他表示，旗下其他分店自社會運動期間已獲減租，香港爆發疫情後，普遍分店可獲減租三至五成，只有海港城分店不獲減租。

他又強調，業主在法律上是「啱晒」，但情况實屬不合情理，因此貼出告示通知客人。