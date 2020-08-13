G2000海港城停業 田北辰斥九置不合情理

【明報專訊】本地服裝品牌G2000海港城分店昨日突然關門，並於門外貼出告示，指業主九倉置業（1997）未有體恤生意嚴重受損，現已入不敷支，店舖已被執達史接管，因此暫時停業，歡迎客人到其他分店光顧。G2000主席田北辰回應本報查詢時稱，業主未有提供租金減免，並在雙方協商期間，未有通知就封舖，認為情况不合情理。
指海港城分店最「重災」
田北辰表示，去年中爆發社會活動，海港城分店是集團旗下最「重災」分店，但業主卻未有減租。到疫情來襲，自今年2月起該店已沒有一個月營業額高於租金，「例如10蚊係營業額，以往3至4蚊會拎嚟交租，𠵱家3至4蚊都無」。
他續指，海港城分店是G2000各間店舖中，累積生意跌幅最大的分店，他指九置在2至4月有向其他租戶減租一半，惟G2000不包括在內。有見及此，G2000在2至4月只交一半租，但業主就要求公司交還一半租金，雙方拉鋸期間，業主無通知下就突然封舖。
九置2至4月減租 不在受惠之列
他表示，旗下其他分店自社會運動期間已獲減租，香港爆發疫情後，普遍分店可獲減租三至五成，只有海港城分店不獲減租。
他又強調，業主在法律上是「啱晒」，但情况實屬不合情理，因此貼出告示通知客人。