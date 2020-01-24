經濟

騰訊上季多賺28% 手遊收入遠勝預期 稱美禁令不礙合作 馬化騰：有人分不清WeChat微信

【明報專訊】在美國限制WeChat的陰霾下，騰訊（0700）昨天公布季度業績，次季收入按年升29%至1148.83億元（人民幣．下同），非國際財務報告準則純利按年升28%至301.5億元，勝過市場預期。WeChat跟微信的合併月活躍帳戶數目共12.06億，按年上升6.5%，按季僅微升0.3%。騰訊主席馬化騰於分析員會議上稱，「有人分不清WeChat和微信屬不同產品，並指出，美國行政命令只限制WeChat在美國的交易，不影響集團其他美國業務合作。

明報記者 蔡穎霖

騰訊昨日績前收報520.5港元，升1.36%。截至昨晚11時，騰訊美國預託證券（ADR）較港股收市升1.4%。

疫情退卻 「宅經濟」保持增長

內地疫情雖然在首季見頂，外界關注會否影響「宅經濟」相關業績，但次季騰訊三大業務收入及毛利仍然按季上升。增值服務之中的手遊業務上季收入按年大增62%至359.88億元，遠勝市場預期的45%，按季亦有3.5%升幅。

騰訊上季增值服務收入錄650.02億元，按年升35.2%；其中，網絡遊戲收入增四成至382.88億元，主要來自《和平精英》、《王者榮耀》等國內遊戲，以及海外市場的手遊收入增長，抵消《地下城與勇士》及《穿越火線》等電腦遊戲收入的減少。

廣告業務方面，網絡廣告按年升13%至185.52億元。當中，逾八成為社交及其他廣告收入，錄得152.62億元，按年升27%；而媒體廣告收入則跌25%至32.90億元。

美業務僅佔2% 國內美企廣告不受限

騰訊首席戰略官及高級執行副總裁James Mitchell指出，集團在美國的業務僅佔收入2%，廣告收入也只佔1%；重申美國的行政命令，只限於美國司法權區，中國國內的美國企業廣告合作將不受影響。劉熾平補充，微信有大量廣告主，商戶在爭取廣告機會。

劉熾平又指，海外市場是長期發展，由於海外市場沒有微信龐大的用戶支援，公司對其發展持耐性。他重申，騰訊海外發展有3個原則，一是會保障用戶私隱、二是嚴格遵守當地法規，三是會當地公司合作，達至雙贏。

分析：股價已反映潛在制裁

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，今次騰訊最新的季度業績「算有驚喜」，營收主要靠手遊方面支撐，但廣告收入相對失望。阮子曦續稱，美國對騰訊潛在制裁對股價影響已出現，在500元邊緣水平仍然值博，且受惠績佳，該股股價短期有望反彈。但他認為，美國制裁騰訊或影響該集團未來收購海外業務的步伐。

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