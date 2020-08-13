聯通第二季表現改善 半年多賺一成

移動業務收入料10月恢復正增長

按季度看，聯通第二季多項指標較首季有改善。移動ARPU（每戶每月平均收入）回升至41.76元，較首季增加4.4%，按年亦增3.4%；第二季移動服務收入387.47億元，按年減少1.5%，較首季減幅4.1%有明顯收窄，並按季有所增長。

董事長兼首席執行官王曉初表示，自去年下半年調整經營策略，從以往關注用戶增長數量轉為關注用戶質量和價值之後，ARPU和移動服務收入有改善，相信到10月份移動服務收入可重回正增長；而隨着5G普及，5G用戶將快速發展，可帶動ARPU持續提升。

另外，中國信息通信研究院昨日公布，今年7月內地手機市場總體出貨量2230.1萬部，按年下降34.8%，且連續3個月出貨量下滑及按年跌幅擴大。

對於美國早前宣布要中國電訊營運商退出當地市場，王曉初表示目前仍未接到具體退出的方案及時間。他稱，去年美國業務收入僅1.1億美元左右，佔總收入才0.2%，故影響不大。其中，智能手機出貨量連續3個月減少，7月出貨量2125.6萬部，按年跌35.5%；5G手機出貨量1391.1萬部，較6月的1751.3萬部有所下滑。