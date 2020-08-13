外媒：長實願融資 高銀債務獲延期

涉逾百億元貸款及票據

據報道引述消息指，參與貸款的銀行及財團包括光大銀行、德銀、台灣安泰商業銀行、未來資產及南豐集團等，貸款方自5月份起委聘安理國際律師事務所作為法律顧問，同時亦委聘FTI諮詢公司，協助今次貸款收回行動。

高銀金融目前將要到期的貸款，主要為34億元夾層貸款及68億元浮息票據。集團在上月突然宣布，委任長實企業業務發展部總經理馬勵志出任副主席及獨立非執董，其後又再調任為非執董。報道指，高銀近期向貸款銀行及債權人表示，長實願意為集團提供融資，當中在今年10月到期的68億元到期浮息票據，將獲長實的貸款再融資支持。

據了解，高銀金融在7月22日委任馬勵志入局，有助安撫前述夾層貸款、浮息票據及九龍灣高銀國際金融中心所屬公司賜譽的接管人Borreli Walsh等各方。在馬勵志和前述各方討論後，相對浮息票據持有人，夾層貸款債權人態度上較為合作，此前夾層貸款債權人7月起已開始從利息儲備戶口提取資金，用作抵消高銀金融應償付的3個月利息，並預期該戶口自9月中起會繼續撥款支付高銀欠付的利息。

據知，浮息票據持有人主要包括新加坡主權基金GIC及德銀，自高銀金融於4月起陸續違約未能還款，則委任Borreli Walsh跟進。長實與高銀金融的關係，源於2018年，長實曾經於當年6月向高銀金融提供一筆一年期102.3億元年息8厘的貸款，以支持九龍灣高銀國際金融中心的發展。