舊經濟股發威 恒指升穿25000

傳媒股紛回吐 萬華續減持毛記

恒指則在舊經濟股帶動下做好，收復兩萬五，收報25,244點，升353點或1.42%。國指收報10,215點，升0.62%，主板成交1441億元。匯控（0005）升4.84%，為貢獻恒指最多升幅的藍籌，恒生（0011）升5.17%，友邦（1299）升3.03%。地產股方面，九倉置業（1997）升5.36%，為升幅最大藍籌，長實（1113）升4.34%。恒指夜期續向好，至昨晚11時半報25,403點，高水159點。

連續兩日急升的壹傳媒（0282）明顯回吐，早上雖高開近三成，但收市報0.65元，跌41%。近日一同炒上的毛記葵涌（1716）昨亦跌36%，萬華媒體（0426）昨再減持毛記150萬股套現190萬元，持股比例降至4.44%，萬華股價跌14%。其他傳媒股一同回吐，其中有線寬頻（1097）跌21%。

耀才：傳統經濟股升勢難續

科技股普遍偏軟，績差的閱文、華虹半導體及鴻騰科技分別跌9.5%、10.8%及4%，較大型的美團（3690）和阿里巴巴（9988）亦跌2.11%和0.25%。上月手機鏡頭出貨量上升的舜宇（2382）升1.63%，為表現最佳科指成分股。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，納指近期表現跑輸道指，科技股過去半年累升不少，市場憧憬經濟稍有復蘇下，炒作落後的傳統經濟股。累升不少而績差的科技股如華虹、閱文固然首當其衝，其他大型科技股亦要個別視乎及後的業務發展前景。恒指昨日收復150天線，他認為傳統經濟股受限本地因素，例如中美衝突等，未必可延續升勢，料恒指仍會在二萬五附近波動。