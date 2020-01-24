經濟

舊經濟股發威 恒指升穿25000

【明報專訊】科技股步入業績期，閱文（0772）、華虹半導體（1347）及鴻騰科技（6088）周二收市後公布的業績表現不佳，昨日齊齊急跌，拖累恒生科技指數早段一度跌逾4%，曾失守7000點，最終收報7010點，下跌1.67%，連續第三日跑輸恒指。分析指外圍炒作經濟復蘇利好舊經濟股，上半年科技股累升不少下，及後走勢視乎個別發展。

傳媒股紛回吐 萬華續減持毛記

恒指則在舊經濟股帶動下做好，收復兩萬五，收報25,244點，升353點或1.42%。國指收報10,215點，升0.62%，主板成交1441億元。匯控（0005）升4.84%，為貢獻恒指最多升幅的藍籌，恒生（0011）升5.17%，友邦（1299）升3.03%。地產股方面，九倉置業（1997）升5.36%，為升幅最大藍籌，長實（1113）升4.34%。恒指夜期續向好，至昨晚11時半報25,403點，高水159點。

連續兩日急升的壹傳媒（0282）明顯回吐，早上雖高開近三成，但收市報0.65元，跌41%。近日一同炒上的毛記葵涌（1716）昨亦跌36%，萬華媒體（0426）昨再減持毛記150萬股套現190萬元，持股比例降至4.44%，萬華股價跌14%。其他傳媒股一同回吐，其中有線寬頻（1097）跌21%。

耀才：傳統經濟股升勢難續

科技股普遍偏軟，績差的閱文、華虹半導體及鴻騰科技分別跌9.5%、10.8%及4%，較大型的美團（3690）和阿里巴巴（9988）亦跌2.11%和0.25%。上月手機鏡頭出貨量上升的舜宇（2382）升1.63%，為表現最佳科指成分股。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，納指近期表現跑輸道指，科技股過去半年累升不少，市場憧憬經濟稍有復蘇下，炒作落後的傳統經濟股。累升不少而績差的科技股如華虹、閱文固然首當其衝，其他大型科技股亦要個別視乎及後的業務發展前景。恒指昨日收復150天線，他認為傳統經濟股受限本地因素，例如中美衝突等，未必可延續升勢，料恒指仍會在二萬五附近波動。

上 / 下一篇新聞

國泰指復蘇無期 暗示大削規模 中期蝕近百億 分析員料將裁員整合航線
國泰指復蘇無期 暗示大削規模 中期蝕近百億 分析員料將裁員整合航線
6月底流動資金154億 現月花15億
6月底流動資金154億 現月花15億
客貨運收益率升 東南亞航線突出
客貨運收益率升 東南亞航線突出
1個月HIBOR跌至逾4年低位
1個月HIBOR跌至逾4年低位
外媒：長實願融資 高銀債務獲延期
外媒：長實願融資 高銀債務獲延期
聯通第二季表現改善 半年多賺一成
聯通第二季表現改善 半年多賺一成
騰訊上季多賺28% 手遊收入遠勝預期 稱美禁令不礙合作 馬化騰：有人分不清WeChat微信
騰訊上季多賺28% 手遊收入遠勝預期 稱美禁令不礙合作 馬化騰：有人分不清WeChat微信
金融科技業務重拾高增長
金融科技業務重拾高增長
G2000海港城停業 田北辰斥九置不合情理
G2000海港城停業 田北辰斥九置不合情理
傳陸金所美國集資額減至156億
傳陸金所美國集資額減至156億
競委會：海港聯盟有反競爭效果 聯盟提多項承諾釋疑 公眾諮詢至月底
競委會：海港聯盟有反競爭效果 聯盟提多項承諾釋疑 公眾諮詢至月底
未提違反承諾罰則 付貨人委員會質疑成效
未提違反承諾罰則 付貨人委員會質疑成效
戶戶送：5000餐廳或數月結業
戶戶送：5000餐廳或數月結業
創科實業中期多賺16%
創科實業中期多賺16%
Tesla股份1拆5 股價早段飈7% 美股續揚 期金曾跌穿1900美元
Tesla股份1拆5 股價早段飈7% 美股續揚 期金曾跌穿1900美元
英上季GDP萎縮20% 跌幅歷來最大
英上季GDP萎縮20% 跌幅歷來最大
訂房持續復蘇 Airbnb乘勢申上市
訂房持續復蘇 Airbnb乘勢申上市
張兆聰：疫情影響勢減 留意新創建
張兆聰：疫情影響勢減 留意新創建
李曉佳：叫壹傳媒停牌 要先了解什麼是「股價敏感」
李曉佳：叫壹傳媒停牌 要先了解什麼是「股價敏感」
技術取勝：國泰短線或上試6元
技術取勝：國泰短線或上試6元
劉思明：科技股捱沽 入市留意兩大信號
劉思明：科技股捱沽 入市留意兩大信號
周顯：仍有中概股申美國上巿
周顯：仍有中概股申美國上巿
湯文亮：善待困難客戶很重要
湯文亮：善待困難客戶很重要
帝御加推123伙 個別加價逾8% 折實均呎1.47萬 最快下周六第三輪銷售
帝御加推123伙 個別加價逾8% 折實均呎1.47萬 最快下周六第三輪銷售
中原美聯利嘉閣研臨約加「新冠」條款
中原美聯利嘉閣研臨約加「新冠」條款
眀徳山月內兩蝕讓 2房不足千萬沽
眀徳山月內兩蝕讓 2房不足千萬沽
華坊料中環地王雙信封制 標價高低成關鍵
華坊料中環地王雙信封制 標價高低成關鍵
西營盤酒店全幢3.1億易手
西營盤酒店全幢3.1億易手
內地醫院三級制 中港病人診金迥異 部分醫保覆蓋大灣區 消費者慎選
內地醫院三級制 中港病人診金迥異 部分醫保覆蓋大灣區 消費者慎選
灣區須知：醫院直擊 睇相揀醫生免尷尬
灣區須知：醫院直擊 睇相揀醫生免尷尬
睇醫生足不出戶 網上問診 送藥上門
睇醫生足不出戶 網上問診 送藥上門
張強生：國安法添不明朗 樓價似金價勿高追
張強生：國安法添不明朗 樓價似金價勿高追
用家主導需議價 較遲反映壞消息
用家主導需議價 較遲反映壞消息