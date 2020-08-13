經濟

國泰指復蘇無期 暗示大削規模 中期蝕近百億 分析員料將裁員整合航線

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球航空業，國泰航空（0293）上半年勁蝕近百億，集團在業績展望坦言客運業務在未來頗長時間內不會有顯著復蘇，主席賀以禮（Patrick Healy）昨重申第四季會就集團營運模式提出建議，預告當中「涉及非常艱難的決定（involve very tough decision）」，或暗示大規模裁員重組。分析員估計，國泰重組計劃或涉及縮減營運規模，或試圖投放更多資源在廉航業務上。

明報記者 葉子晴

國泰公布，截至今年6月底止上半年錄得淨虧損98.65億元，不派中期息。期內客運收入按年急跌七成至110.56億元，貨運收入則按年升10.4%至126.92億元；期內錄15.99億元燃油對冲虧損，較去年同期擴大14倍。若以分部計，國泰航空及國泰港龍虧損73.6億元，去年同期賺6.75億元；香港快運則蝕7.79億元。

主席：未來營運涉及非常艱難決定

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，由於集團早前已發盈警透露虧損金額，因此所公布的業績並不令人意外，不過就預料集團於下半年會進一步裁員。至於營運模式重組計劃，她認為重組會是件大事，集團或考慮縮減營運規模。她續指，從集團較早前公布優化旗下航企客機機隊配置計劃中留意到，集團引入機型較小、機齡較輕的機隊，或意味未來將集中資源發展廉航業務上，以降低經營成本及複雜性，然而一旦集團最後決定放棄核心業務模型，長遠而言或損害其品牌聲譽。

《環時》指港快恢復內地轉機 後刪文

此外，內媒《環球時報》引述消息人士稱，香港機場或快將恢復來往內地的轉機服務，國泰股價昨急彈逾12%，收市報5.88元。惟其後環時卻刪去報道。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，暫時未收到當局正式通知，不過認為進一步放寬轉機服務有助改善集團客運量。國泰航空行政總裁鄧健榮補充，由於短期內未見客運量會有明顯復蘇，因此8月及9月的運力將維持約8%，料至少要到10月才會再作調整，惟仍然要視乎各地政府放寬旅遊限制的情况。

對於富豪黃楚標旗下大灣區航空上月入紙向民航處申請航空營運人許可證（AOC），賀以禮認為，有新競爭者加入說明本港作為國際航空樞紐的重要，亦歡迎有新航企加入。至於新航企會否對集團帶來競爭，他直言，集團所經營的每條航線均要與上百間來自其他地區的航企競爭，市場本身競爭已經十分激烈，因此未有特別擔心。

相關字詞﹕國泰 賀以禮 大灣區航空 重組計劃 香港快運 國泰航空

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