經濟
王俊騏 基金特區

基金特區

新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險

【明報專訊】美股自3月底大跌後節節上升，納指屢創新高，與實體經濟表現背離，令人擔心升市缺乏盈利支持有一定風險，但第二季美股大部分企業盈利卻勝預期，不少分析員更上調了第三季的盈利預測。惟新加坡銀行投資策略主管李依萊認為，市場對企業盈利復蘇期望過高，過去經濟衰退時，往往要最長約2年復元，加上市場情緒太樂觀及經濟或需較長時間復蘇，料會使市况見波動，估計標指未來12個月的回報較有限或只會持平。

美國聯儲局寬鬆貨幣政策為市場帶來流動性，部分人對經濟反彈感到樂觀，成為大市近期主要動力。惟李依萊提醒投資者要留意三大風險。現時市場對企業盈利預測甚為樂觀，但李依萊指如果民主黨總統參選人拜登勝選，相信會推翻部分特朗普的政策如稅改，重新加稅相信會影響美企盈利，這點會成為市場一大阻力。而且，在過去多次經濟衰退中，企業盈利往往要18至24個月才能復蘇，市場卻已反映了不少盈利恢復消息，目前市盈率又明顯不便宜，故相信市場短期會見波動。

其次是美國新冠肺炎確診宗數仍然上升，一旦死亡數字都跟隨向上，意味美國政府別無選擇，只能暫緩放寬防疫措施，影響經濟重啟步伐，但相信形勢會在未來數月見明朗。再者，現時市場預期經濟呈V形反彈，但這可能只源自封城期間經濟數據基數低構成，其間的經濟損失或須長時期填補。他建議投資者，可留意美國失業救濟金申請數字，近期再有上升迹象，特別很多已失去的職位不會再出現。

美經濟重創 料不會增加中國進口稅

市場注視即將舉行的美國大選，民主共和兩黨參選人對華態度勢成其中焦點。李依萊分析，在大選前中美關係會有更多摩擦，皆因兩黨都要營造反華姿態，但市場會着重實質行動，多於只是紙上談兵。有人認為拜登一旦當選，美國或放寬中國進口貨關稅，但他指總統特朗普已打開了「潘朵拉的盒子」，現時兩黨共識是反華。

縱使拜登當選，他料兩國關係都不會有大和解，甚至可能推出更多針對中國措施，態度或更強硬。只是美國經濟都受疫情重創，料美方不會進一步增加中國進口關稅。對市場來說，大選最好的結果是維持現狀，民主共和兩黨續各控兩院，縱使中美關係續緊張，但稅改不會被推翻，因共和黨仍控制着參議院。

科技及健康護理股有監管風險

隨現時市場對經濟復蘇期望很高，一旦現實經濟非呈市場預期般V形反彈，就會帶來調整。在波動市况下，投資者更宜多元化投資組合，並加入其他資產對冲例如黃金，估計金價仍有上升空間，以及可考慮避險資產如日圓及美元。

他認為投資組合核心持股應有增長股在列，但現時也應重新檢視平衡組合，特別估計美國大選後，不論拜登或特朗普勝選，今年升勢強勁的科技及健康護理股都有監管風險。反而資產負債表強及經營模式穩定的周期及價值股，或受惠長期經濟復蘇，例如美國工業股，將受惠於基建開支增加。

中港股市方面，李對其前景持正面態度。對比其他亞洲新興市場，內地在控制疫情方面較為領先，使經濟復蘇步伐更強勁。他又指內地當局主張A股要「健康牛」，並汲取了2015年股災的教訓，而港股也會受惠於全球流動性增加，有資金流入支持，長線也利好。

而且，不少內地科技企業來港第二上市，加上恒生科技股指數推出後，會吸引不少國際投資者部署，中資科技股長線表現同樣看高一線。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

上 / 下一篇新聞

「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
「黃股」喪炒 壹傳媒曾飈逾6倍 毛記彌明生活齊爆升 分析員：乏基本因素
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
證監會：一直觀察壹傳媒異動 投資者要審慎
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
貴賓博彩增兩倍 濠賭股全線上升
安樂工程減持美企2%避制裁
安樂工程減持美企2%避制裁
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
保誠上半年受累疫情 港新業務利潤跌七成
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
閱文半年轉蝕近33億 「貴買」新麗傳媒拖累 減值逾44億
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
4月管理層「大清洗」 騰訊空降多名高層接管
佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資
佐丹奴上半年轉蝕1.75億 難增在港投資
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
內地7月金融數據遜預期 分析：因政策收緊
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
中國鐵塔：上半年5G基站沒新租戶
證監凍結5帳戶涉市場操控
證監凍結5帳戶涉市場操控
彭博：華晨債權銀行已組債委會
彭博：華晨債權銀行已組債委會
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
虛銀Livi開業 每戶先送百元 推薦客戶最高獲千元 未見高息招徠
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
舜宇見復蘇 手機鏡頭出貨按年升25%
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
葉德銓斥逾1200萬 業績後入股長實
時代鄰里中期利潤倍升
時代鄰里中期利潤倍升
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
美股早段升300點 金價跌逾4% 俄疫苗測試成功 資金轉向舊經濟股
星洲GDP跌13%歷來最差
星洲GDP跌13%歷來最差
軟銀首季轉賺921億
軟銀首季轉賺921億
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
張兆聰：港確診個案減 九倉置業具重估空間
植耀輝：IGG近日抽升 慎高追
植耀輝：IGG近日抽升 慎高追
技術取勝：希慎短線料受阻25元
技術取勝：希慎短線料受阻25元
劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼
劉思明：消費娛樂股受捧 滔搏落後可吼
周顯：股神也要與時並進
周顯：股神也要與時並進
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
湯文亮：建築面積發水 如「銅銀買病豬」
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
上月辣稅宗數9個月新高 連升3月 連續兩月破10億 業界指未反映第三波疫情
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
MALIBU上月入伙後 近50宗租賃成交
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
峻弦實呎不足1.3萬 3年新低
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
一組本地客4600萬連掃意堤4伙
傳媒人533萬購The Icon單位
傳媒人533萬購The Icon單位