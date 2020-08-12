新加坡銀行投資策略主管李依萊：宜增持黃金美元對冲風險

美國聯儲局寬鬆貨幣政策為市場帶來流動性，部分人對經濟反彈感到樂觀，成為大市近期主要動力。惟李依萊提醒投資者要留意三大風險。現時市場對企業盈利預測甚為樂觀，但李依萊指如果民主黨總統參選人拜登勝選，相信會推翻部分特朗普的政策如稅改，重新加稅相信會影響美企盈利，這點會成為市場一大阻力。而且，在過去多次經濟衰退中，企業盈利往往要18至24個月才能復蘇，市場卻已反映了不少盈利恢復消息，目前市盈率又明顯不便宜，故相信市場短期會見波動。

其次是美國新冠肺炎確診宗數仍然上升，一旦死亡數字都跟隨向上，意味美國政府別無選擇，只能暫緩放寬防疫措施，影響經濟重啟步伐，但相信形勢會在未來數月見明朗。再者，現時市場預期經濟呈V形反彈，但這可能只源自封城期間經濟數據基數低構成，其間的經濟損失或須長時期填補。他建議投資者，可留意美國失業救濟金申請數字，近期再有上升迹象，特別很多已失去的職位不會再出現。

美經濟重創 料不會增加中國進口稅

市場注視即將舉行的美國大選，民主共和兩黨參選人對華態度勢成其中焦點。李依萊分析，在大選前中美關係會有更多摩擦，皆因兩黨都要營造反華姿態，但市場會着重實質行動，多於只是紙上談兵。有人認為拜登一旦當選，美國或放寬中國進口貨關稅，但他指總統特朗普已打開了「潘朵拉的盒子」，現時兩黨共識是反華。

縱使拜登當選，他料兩國關係都不會有大和解，甚至可能推出更多針對中國措施，態度或更強硬。只是美國經濟都受疫情重創，料美方不會進一步增加中國進口關稅。對市場來說，大選最好的結果是維持現狀，民主共和兩黨續各控兩院，縱使中美關係續緊張，但稅改不會被推翻，因共和黨仍控制着參議院。

科技及健康護理股有監管風險

隨現時市場對經濟復蘇期望很高，一旦現實經濟非呈市場預期般V形反彈，就會帶來調整。在波動市况下，投資者更宜多元化投資組合，並加入其他資產對冲例如黃金，估計金價仍有上升空間，以及可考慮避險資產如日圓及美元。

他認為投資組合核心持股應有增長股在列，但現時也應重新檢視平衡組合，特別估計美國大選後，不論拜登或特朗普勝選，今年升勢強勁的科技及健康護理股都有監管風險。反而資產負債表強及經營模式穩定的周期及價值股，或受惠長期經濟復蘇，例如美國工業股，將受惠於基建開支增加。

中港股市方面，李對其前景持正面態度。對比其他亞洲新興市場，內地在控制疫情方面較為領先，使經濟復蘇步伐更強勁。他又指內地當局主張A股要「健康牛」，並汲取了2015年股災的教訓，而港股也會受惠於全球流動性增加，有資金流入支持，長線也利好。

而且，不少內地科技企業來港第二上市，加上恒生科技股指數推出後，會吸引不少國際投資者部署，中資科技股長線表現同樣看高一線。

王俊騏 明報記者

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