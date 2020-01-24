傳媒人533萬購The Icon單位

上述物業為The Icon一個實用428方呎的中層13室，上月底以533.5萬元售出，實呎12,565元，買家以張曉文工作室有限公司（W STUDIO CO LTD），公司董事為資深傳媒人張曉文。資料顯示，項目早於2016年底開始拆售，當時何麗全等便以約1.2億元連購10至11樓兩層樓面。今次入市的張曉文，是電視新聞記者及紀錄片欄目監製及導演，曾為鳳凰衛視的周播紀錄片「龍行天下」作總監製。

吳松街78號全幢8000萬放售

另中原（工商舖）商舖租賃部分區營業董事鄧銘揚表示，佐敦吳松街78號全幢，包括地舖及1至5樓，現以約8000萬元放售，較業主原叫價約9100萬元低約12%。項目佔地約633方呎，地舖建築面積約558方呎，現由中式菜館租用；1至5樓則為住宅單位，總實用面積約2325方呎，其中1樓設約100方呎平台，整個項目總月租收入約12.4萬元。若以叫價8000萬元計，租金回報約1.8厘。此外，美聯旺舖高級營業董事伍賢明則指，大角嘴棕樹街2至20號榮富苑地下01A號舖，面積約800方呎，連租約叫價約2000萬元放售，呎價約2.5萬元。