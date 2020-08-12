經濟

香港地產

一組本地客4600萬連掃意堤4伙

【明報專訊】雖然新冠肺炎疫情仍未解決，但市場再有大手客入市，其中香港興業（0480）愉景灣意堤，就有一組本地客以約4600萬元連購同層4伙。此外，中信泰富馬鞍山峻源，昨日單日連沽3伙3房特色單位，套現約5294萬元。

擬半自用半收租用途

市場未有大型新盤推出，令一手市場昨僅沽約13伙。不過，卻有大手客入市個別新盤。中原資深區域聯席董事李偉寧表示，一組本地客以4599.6萬元購入意堤4伙，打算將單位作半自用半收租之用。成交紀錄冊資料顯示，該4伙全部位於意堤5座17樓，A室1房實用551方呎，成交價871.5萬元，實呎15,817元，B室實用556方呎，同屬1房戶，成交價874.6萬元，實用708方呎的C室則是兩房戶，成交價1366.3萬元，實呎19,298元，而D室實用763方呎，同為兩房戶，成交價1487.2萬元，實呎19,491元。

峻源單日連沽3伙特色戶

香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍指，項目已經累沽102伙，套現約12.9億元。

另方面，新盤豪宅或特色戶連錄成交，中信泰富馬鞍山峻源，昨日單日連沽3伙三房特色單位，其中最貴一伙為3座地下B室，實用1085方呎，連502方呎花園，成交價1780萬元，實呎16,406元。

其次為2座地下B室，實用1075方呎，連821方呎花園，作價1774萬元，實呎16,502元；最後一伙為2座2樓B室，實用879方呎，連202方呎平台，成交價1739.8萬元，實呎19,793元。

藍塘傲洋房5600萬沽

此外，麗展（0488）與帝國集團合作發展的將軍澳臨海項目藍塘傲，則以5600萬元售出一幢洋房，物業為18號屋，實用2239方呎，連413方呎花園及673方呎天台，成交紀錄冊資料顯示，物業以5600萬元售出，實呎25,011元。

中原：今年落成單位已沽七成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇亦指，由於近月疫情惡化，發展商再減慢推出住宅樓花，主力銷售貨尾，反而推動貨尾銷售。

黃預料，今年落成的私人住宅涉約2.2萬伙，目前已經售出七成單位，估計至今年第三季，可以售出其中八成單位。

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