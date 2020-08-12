經濟

香港地產

峻弦實呎不足1.3萬 3年新低

【明報專訊】二手市場近日連錄多宗低價成交，其中連錄多宗新冠肺炎確診個宗的牛池灣指標屋苑峻弦，最新有3房單位以實呎僅1.26萬元沽出，屬屋苑近3年新低。此外，天水圍嘉湖山莊亦有3房單位在一個半月內做價回落逾70萬元。

3房千萬易手 10年升值33％

峻弦本月交投緩慢，近日方錄得本月首宗成交。中原高級分行經理李浩洋表示，峻弦2座高層E室，實用793方呎，屬3房1套連儲物室間隔，原業主曾於今年6月開價1280萬元放盤，期後曾先後數次下調叫價，最終以1000萬元沽出單位，累積減幅為22％，實呎12,610元，呎價為屋苑自2017年底後、近3年新低。不過，由於原業主於2010年4月以751萬元購入作自住，持貨逾10年，帳面仍獲利249萬元或33%。

嘉湖3房563萬沽 個半月跌價一成

另外，祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊景湖居6座高層C室，實用546方呎，3房間隔，享米埔景，獲外區上車客以563萬元承接，實呎10,311元。同類單位為景湖居4座高層C室，實用面積同為546方呎，曾於今年6月、即本地爆發第三波疫情前以638萬元易手，而新成交價則較一個半月前回落75萬元或12％。不過，是次單位原業主早於1994年3月以209萬元一手購入，帳面仍獲利354萬元或約1.7倍。

碧湖2房連天台492萬 低市價7%

利嘉閣分行市務經理張文義表示，粉嶺碧湖花園7座頂層天台單位，實用400方呎，屬2房間隔，連約200方呎天台，望園景，以492萬元沽出，實呎12,300元，成交價較市價低約7％。

原業主2007年5月約100萬元買入，帳面賺約392萬元或3.9倍。

昌盛苑綠表實呎7523元 今年新低

低價成交亦蔓延至公營房屋市場，美聯業務董事葉劍威表示，粉嶺居屋昌盛苑C座低層5室，實用650方呎，3房間隔，業主早前叫價525萬元於未補價市場放售，經議價後新近以489萬元獲綠表客承接，實呎7523元，成交價為屋苑同類戶今年新低、呎價則屬屋苑今年新低。原業主2000年以107.94萬元未補價購入，持貨20年，帳賺381.03萬元或約3.5倍。

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